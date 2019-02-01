Ветхую крышу старой 5-этажки перекрывают в центре Бердска

В январские морозы начался ремонт кровли дома №2 по ул. Свердлова. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовались: чем вызвана такая спешка, неужели ремонт не требует отлагательств?

Чтобы прояснить ситуацию, редакция «Курьер. Среда. Бердск» связалась с начальником отдела капремонта бердского управления ЖКХ Павлом Авдеевым. Как выяснилось, дом №2 по ул. Свердлова ремонтируют в рамках федеральной программы капитального ремонта. Дом №1 по ул. Кутузова также попал в список капремонта МКД и претерпевает изменения в лучшую сторону.

-Кроме этого отторгован дом №1 по улице Рогачева. Капремонт домов завершится примерно в июне после отопительного сезона, когда у подрядчика появится возможность отремонтировать систему отопления, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Николаевич.

Так, в рамках комплексного ремонта дома №1 по ул. Кутузова и дома №2 по ул. Свердлова отремонтируют крышу, теплоснабжение, трубы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также электропроводку. Тот же комплекс ремонтных работ предстоит выполнить и на доме №1 по ул. Рогачева, но без апгрейда электроснабжения.

Напомним, что специалисты регионального оператора по капитальному ремонту проведут прием жителей Бердска 12 февраля. Встреча состоится в горадминистрации, кабинете №13. Представители регоператора ответят на вопросы бердчан с 10.00 до 16.00.