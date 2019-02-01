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Средний чек за коммуналку вырос на 7% в 2018 году

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Средний чек за коммуналку вырос на 7% в 2018 году

В прошлом году граждане ежемесячно платили за услуги примерно 2968 рублей. В 2019 тарифы в ЖКХ вырастут дважды.

1.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Средний чек за коммуналку вырос на 7% в 2018 году

Тарифы в ЖКХ растут

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2018 году увеличился на 7% по сравнению с 2017-м и составил 2968 рублей. Рост превысил фактическую инфляцию прошлого года почти на 3 п.п. Об этом свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-50, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги. Причинами повышения среднего чека эксперты называют увеличение покупательной способности населения, из-за чего граждане стали меньше экономить на услугах, а также оплату коммуналки с нарушением сроков — в этом случае начисляются пени.

В 2017 году россияне в среднем платили в месяц за услуги жилищно-коммунального хозяйства 2773 рубля, следует из данных, предоставленных «Известиям» в банках из топ-50. В 2018 году средний чек увеличился на 7% и составил уже 2968 рублей в месяц.
При этом инфляция в прошлом году составила 4,3%, отмечал Росстат. Тарифы ЖКХ 1 июля 2018-го были проиндексированы на 4%. Увеличение платежа больше инфляции может означать, что граждане меньше экономили на коммунальных услугах, полагают эксперты.

Хотя по итогам 2018-го реальные доходы населения несколько сократились (на 0,2%), в первой половине прошлого года зарплаты росли опережающими темпами, особенно в бюджетном секторе. Это связано с реализацией указов президента по повышению зарплат этой категории населения. Так, в I квартале 2018-го оплата труда в среднем по России выросла на 10,2%, во II — на 7,6%. В целом за 2018 год зарплаты увеличились на 6,8%.

Больше всего за коммуналку платят жители северных регионов, рассказали «Известиям» в банках. Так, в Камчатском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области средний чек составил в среднем 8–10 тыс. рублей в месяц, сообщили в «Восточном». Самая низкая коммуналка оказалась на юге, добавили в Росбанке. Например, в Астрахани, Саратове и Краснодаре ее ежемесячное значение в прошлом году не превышало 2,3 тыс. рублей.

В кредитных организациях отмечают и другой интересный тренд. Всё больше граждан предпочитают платить за коммунальные услуги через дистанционные каналы — интернет-банк и мобильное приложение, а не в отделениях финансовых организаций, рассказала директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

В пресс-службе Минстроя не ответили на вопросы «Известий» о возможных причинах роста в 2018 году коммунального платежа на 7%.
Основным поводом увеличения среднего чека за коммуналку может быть улучшение платежеспособности населения, несмотря на незначительное сокращение реальных доходов, констатировал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Но есть и другая причина, добавил эксперт. Люди в прошлом году переходили на счетчики, а это не всегда означает сокращение платежей.

Некоторые граждане платят за коммунальные услуги с опозданием, поэтому в результате средний чек может быть больше, отметила старший научный РАНХиГС Александра Бурдяк. Например, из-за начисленных пеней. Также размер платежа способен вырасти по такой технической причине, как смена банка для оплаты коммунальных услуг. Человек мог перейти в другую кредитную организацию, где комиссии выше. При этом эксперт усомнилась, что в прошлом году сильно выросло потребление.

В этом году из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) в индексации тарифов произошли изменения. Так, коммуналка в 2019-м повышается дважды, а не один раз 1 июля. С 1 января тарифы на услуги ЖКХ выросли на 1,7%, а с 1 июля они увеличатся на 2,4%. В целом за год услуги подорожают на 4,1%. Это меньше прогнозируемой Центробанком инфляции в 5–5,5% на конец 2019-го. При этом в правительстве сохраняется принцип индексации тарифов «инфляция минус». Он означает, что стоимость услуг ЖКХ не может быть поднята выше прогнозируемого роста цен.

Источник: iz.ru


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