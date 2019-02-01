Путь развития России неверным считают 45% граждан

Число россиян, которые считают, что развитие страны движется по неверному пути, достигло максимума с 2007 года. Число тех, кто не согласен с проводимой политикой, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, и составило 45 против 42%. Еще 13% россиян затруднились ответить, ​свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Социологический опрос был проведен 25–31 января среди 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 российских субъектах.

При этом число сомневающихся в том, верную ли политику ведет руководство страны, увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза — 45 против 28% в 2018 году.

Предыдущего максимума число несогласных с путем развития России достигало в 2006 году. Тогда о том, что страна движется по неверному пути, заявили 48% респондентов, 34% назвали выбранный путь правильным, еще 18% — затруднились ответить.

В одном из своих предыдущих опросов Левада-центр выявил, что именно россияне считают главными успехами работы Владимира Путина на посту главы государства, а также узнал о главных претензиях.

Если говорить про успехи, то чаще всего россияне относили к ним возвращение России статуса великой уважаемой державы, стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, удержание России от распада, повышение пенсий и зарплат и удержание России на пути реформ. В числе претензий россияне называли то, что Путину не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей, вернуть простым россиянам средства, которые они потеряли в ходе реформ, а также обеспечить рост зарплат, пенсий, стипендий и пособий.

Опрос ВЦИОМа от января прошлого года показал, что больше всего россияне ждут от властей принятия законов в области медицины, в частности инициативы, ужесточающие оборот лекарств, запрещающие закрывать сельские больницы без согласия жителей, законопроекты социальной сферы и в области безопасности на дорогах.

Источник: РБК





