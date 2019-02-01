Строительство нового ДК в Новом поселке рассматривает совет по инвестициям в Бердске

Рассматривает объекты, подлежащие реконструкции и сносу, совет по инвестициям в Бердске. В работе совета — Досуговый центр «Октябрь» в Новом поселке.

— Здание Досугового центра введено в эксплуатацию в 1958 году. В связи с его значительным износом капитальный ремонт здания нецелесообразен. По данному проекту предлагается присоединить к земельному участку под объектом смежный с условием строительства универсального объекта — спортивного назначения и Дома культуры, — рассказала 31 января на круглом столе по инвестиционному развитию Бердска начальник отдела муниципального имущества Наталья Марусина.