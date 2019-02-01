КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру в центре!
продам
продам
продам 2-ю квартиру
продам
продам однокомнатную квартиру
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

РПЦ выступает против абортов

Минстрой: 30% теплосетей требуют срочной замены

Коллекцию кинжалов и золотые слитки нашли у арестованного сенатора Арашукова

По делу о «хищении воды» на 170 млн рублей суд допросил спикера горсовета Бердска

Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск

Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска

Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске

Приглашаем вас принять участие в семинаре  31  января 2019 года на тему: Зарплатная отчетность.

Вторая волна терроризма: Эвакуировали из-за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Коллекцию кинжалов и золотые слитки нашли у арестованного сенатора Арашукова

Представителю Карачаево-Черкесии в Совфеде вменяют особо тяжкие преступления — участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

1.02.2019 Фото: РИА Новости Нет комментариев
 
Коллекцию кинжалов и золотые слитки нашли у арестованного сенатора Арашукова

Спикер от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков

Целую коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму наличных денег нашли правоохранители при обысках в рамках уголовного дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного в среду по обвинению в участии в преступном сообществе и двух убийствах, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

«При обысках у сенатора Арашукова и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве», — сказал собеседник агентства.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления — участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
РПЦ выступает против абортов Минстрой: 30% теплосетей требуют срочной замены Обалдеть: Похитили газа на 30 млрд рублей и заняли место в Совете Федерации

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика