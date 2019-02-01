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Мэр Бердска: Пожарные гидранты в частном секторе должны быть всегда очищены

Несмотря на то, что за последние полтора месяца не было жалоб на заваленные снегом гидранты, Евгений Шестернин велел держать ситуацию на контроле. (ВИДЕО)

1.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Мэр Бердска: Пожарные гидранты в частном секторе должны быть всегда очищены

С начала года в Бердске произошло 15 пожаров

Четыре пожара произошло на прошлой неделе в Бердске.

— На пожаре получил травму один человек. Погибших нет. Сложностей с использованием пожарных гидрантов на месте пожаров не было. Наиболее крупным пожаром является на ул. Герцена в домах №69 и 71. Дом №71 полностью уничтожен огнем. В соседнем доме уничтожена крыша. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров. Причина устанавливается. Получившая на пожаре травмы находится в больнице, — сообщил на совещании чиновников начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

— Я так понимаю, что по гидрантам мы добились положительных результатов, — обратился к Степоненкову мэр Бердска Евгений Шестернин.

Определенно добились, в течение полутора месяцев замечаний от службы по проверке гидрантов не поступало, подтвердил Николай Анатольевич.

Автор видео Галина Панчева

Еще будут снегопады, расслабляться не надо, пожарные гидранты в частном секторе должны быть очищены, отметил мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожарные инспекторы в начале декабря прошлого года проверили состоянии пожарных гидрантов в микрорайоне Южном. Там расположен 31 пожарный гидрант. В результате проверки установлено, что только два пожарных гидранта очищены. Возле шести имелись конусы, необходимо было поставить еще 25 конусов либо столбов, обозначающих пожарные гидранты.

Евгений Шестернин поинтересовался у начальника УЖКХ Максима Совбанова, доведена ли информация об обозначении треногами пожарных гидрантов до управляющих компаний.

Мы довели эту информацию, но, к сожалению, пока не проверили исполнение, ответил Совбанов.

Евгений Анатольевич дал поручение отделу энергетики и ЖКХ включить в график обхода домов осмотр пожарных гидрантов.

Если гидранты входят в зону обслуживания управляющей компании, и организация не понимает значимости и важности мер для безопасности проживания, нужно действовать через жилинспекцию, подчеркнул мэр.

— Если мы не очистим гидранты до того времени, как начнутся метели, мы вообще не найдем их. Прошу, чтобы все было очищено и стояли метки. Потому что занесет и искать под двухметровым слоем снега будет непросто. А когда случится ситуация «Ч», будет не до поиска, нужно машину быстро зарядить водой, чтобы спасти другие дома, — заверил мэр.


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(2) Комментариев

  1. Ельцовская 2А

    А что в частном секторе есть пожарные гидранты? А в нашем районе ост.Советская где такой?

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    • Аноним

      Если никто не знает, где они, проверьте народным способом от Бориса.
      Установите плакат с какой-нибудь надписью про Путина и подожгите его.))

      Thumb up 0 Thumb down 0

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