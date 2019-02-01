Мэр Бердска: Пожарные гидранты в частном секторе должны быть всегда очищены

Четыре пожара произошло на прошлой неделе в Бердске.
— На пожаре получил травму один человек. Погибших нет. Сложностей с использованием пожарных гидрантов на месте пожаров не было. Наиболее крупным пожаром является на ул. Герцена в домах №69 и 71. Дом №71 полностью уничтожен огнем. В соседнем доме уничтожена крыша. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров. Причина устанавливается. Получившая на пожаре травмы находится в больнице, — сообщил на совещании чиновников начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.
Автор видео Галина Панчева
— Я так понимаю, что по гидрантам мы добились положительных результатов, — обратился к Степоненкову мэр Бердска Евгений Шестернин.
Определенно добились, в течение полутора месяцев замечаний от службы по проверке гидрантов не поступало, подтвердил Николай Анатольевич.
Автор видео Галина Панчева
Еще будут снегопады, расслабляться не надо, пожарные гидранты в частном секторе должны быть очищены, отметил мэр.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожарные инспекторы в начале декабря прошлого года проверили состоянии пожарных гидрантов в микрорайоне Южном. Там расположен 31 пожарный гидрант. В результате проверки установлено, что только два пожарных гидранта очищены. Возле шести имелись конусы, необходимо было поставить еще 25 конусов либо столбов, обозначающих пожарные гидранты.
Евгений Шестернин поинтересовался у начальника УЖКХ Максима Совбанова, доведена ли информация об обозначении треногами пожарных гидрантов до управляющих компаний.
Мы довели эту информацию, но, к сожалению, пока не проверили исполнение, ответил Совбанов.
Евгений Анатольевич дал поручение отделу энергетики и ЖКХ включить в график обхода домов осмотр пожарных гидрантов.
Если гидранты входят в зону обслуживания управляющей компании, и организация не понимает значимости и важности мер для безопасности проживания, нужно действовать через жилинспекцию, подчеркнул мэр.
— Если мы не очистим гидранты до того времени, как начнутся метели, мы вообще не найдем их. Прошу, чтобы все было очищено и стояли метки. Потому что занесет и искать под двухметровым слоем снега будет непросто. А когда случится ситуация «Ч», будет не до поиска, нужно машину быстро зарядить водой, чтобы спасти другие дома, — заверил мэр.
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А что в частном секторе есть пожарные гидранты? А в нашем районе ост.Советская где такой?
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Если никто не знает, где они, проверьте народным способом от Бориса.
Установите плакат с какой-нибудь надписью про Путина и подожгите его.))
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