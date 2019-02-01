Чиновников научат вести соцсети и анонимные телеграм-каналы

Региональных чиновников с февраля будут учить вести соцсети, анонимные телеграм-каналы и правильно реагировать на негативные сообщения. Обучением займется Институт развития интернета (ИРИ). Курировать работу на местах будет заместитель руководителя Института Владимир Табак. Напомним, в 2018 году он занимался продвижением кандидатуры Владимира Путина с социальных сетях во время предвыборной кампании.

В интервью радио Sputnik Владимир Табак рассказал, что основная задача проекта – это умение и настройка органов исполнительной власти работать в новой медиасреде.

«Сейчас медиаполе сильно изменилось, по сравнению с тем, что было 6-7 лет назад. Мы вторая страна в мире по среднему времени, проведенному в соцсетях. И это располагает к тому, чтобы менять механизмы взаимодействия с аудиторией, и в том числе с обратной связью. В целом, с упаковкой того контента, который провластные структуры доставляют до жителей. В соцсетях есть конструктивный негатив, а есть неконструктивный негатив. Конструктивный негатив – это, когда к нему (чиновнику – ред.) обращаются с определенной жалобой по поводу проблем, связанных с той или иной сферой. Надо научить отрабатывать конструктивный негатив, а не заниматься полемикой», — отметил Владимир Табак.

По его словам, региональных чиновников часто недооценивают. Многие губернаторы лично ведут свои соцсети.

«Николай Любимов в Рязанской области, Станислав Воскресенский в Ивановской, у него это включено в повестку. Рустам Минниханов сам ведет свои соцсети, что-то делает его пресс-служба, но 80% контента он ставит туда сам», — рассказал Владимир Табак.