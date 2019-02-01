Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима

Какие спектакли и выставки вы можете посетить? В какое кино сходить? Какой концерт послушать? Обо всем этом можно узнать на сайте www.afishanso.ru.

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Клиенты городского навигатора ВесьБердск могут из своих кабинетов высылать информацию о предстоящих праздниках, концертах, выставках – они обязательно попадут на сайт www.afishanso.ru.