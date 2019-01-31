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До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске

Сумма страховой выплаты зависит от степени тяжести травм. Пассажирский автобус не вписался в тоннель и врезался в опору моста на выезде из Нижней Ельцовки на Бердское шоссе.

31.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: МАСС Нет комментариев
 
До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске

8 из 11 пассажиров автобуса увезли на «скорой» с травмами

Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП на пересечении Бердского шоссе и Лесосечной улицы в Новосибирске, застрахована в АО «СОГАЗ». Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, имеют право на выплаты в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе страховой компании.

— Для получения страховой выплаты пострадавшим пассажирам необходимо обратиться в ближайший офис СОГАЗа с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также документами, выданными медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами и после завершения лечения, — уточнили СОГАЗе.

Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы.

Выплаты составляют от 25 000 до 500 000 рублей. Для пострадавших пассажиров коммерческого транспорта страховые суммы гораздо выше — до 2 млн рублей — в случае получения инвалидности, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все пассажиры общественного транспорта считаются автоматически застрахованными в той компании, где получил полис перевозчик.

СОГАЗ сообщил, что готов осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов в кратчайшие сроки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», серьезная авария с участием пассажирского автобуса МАЗ произошла сегодня, 31 января, в советском районе Новосибирска. Водитель автобуса не вписался в тоннель на единственном выезде из Нижней Ельцовки и врезался в опору моста. Пострадали по меньшей мере 8 пассажиров, которых развозили по больницам несколько реанимобилей и машин скорой помощи.


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