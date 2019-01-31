КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 2-ю квартиру
продам
продам однокомнатную квартиру
продам 2-ю квартиру
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск

Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска

Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске

Приглашаем вас принять участие в семинаре  31  января 2019 года на тему: Зарплатная отчетность.

Вторая волна терроризма: Эвакуировали из-за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске

Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске

Украина мечтает о способном «бить вглубь России» оружии

Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

Людей в крови выносят на носилках и госпитализируют на нескольких реанимобилях. Авария произошла в Нижней Ельцовке на выезде на Бердское шоссе.(ФОТО)

31.01.2019 Фото: МАСС Нет комментариев
 
Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

Автобус с пассажирами не вписался в тоннель

В Советском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили в четверг в управлении МЧС по Новосибирской области.

31 января в 13:30 поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного автобуса в Советском районе  Новосибирска. Водитель не справился с управлением в въехал в опору моста. На месте ДТП задействовано 25 человек и 8 единиц техники. На серьезную аварию, которая произошла в Нижней Ельцовке выезжали спасатели МАСС.

В туннеле, на выезде с ул. Лесосечной на Бердское шоссе в опору железнодорожного моста левой частью кабины ударило пассажирский автобус, в котором находилось 11 пассажиров и водитель.

Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 13:22 (спустя 20 минут после аварии). Прибывшее на место ДТП спасатели провели разведку места ДТП, выставили ограждение места аварии, отключили аккумуляторные батареи автобуса. Из 11 пассажиров 8 человек были эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи в городские больницы, сообщили в МАСС.

Причины ДТП не известны. На месте работают экипажи ГИБДД. Уточняются обстоятельства аварии и число пострадавших. Очевидцы сообщают о большом количестве крови, о серьезных травмах у пассажиров, которых носят на носилках и увозят на нескольких реанимобилях.

Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

Несколько машин скорой помощи работают на месте ДТП

Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика