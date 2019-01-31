Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

В Советском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили в четверг в управлении МЧС по Новосибирской области.
31 января в 13:30 поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного автобуса в Советском районе Новосибирска. Водитель не справился с управлением в въехал в опору моста. На месте ДТП задействовано 25 человек и 8 единиц техники. На серьезную аварию, которая произошла в Нижней Ельцовке выезжали спасатели МАСС.
В туннеле, на выезде с ул. Лесосечной на Бердское шоссе в опору железнодорожного моста левой частью кабины ударило пассажирский автобус, в котором находилось 11 пассажиров и водитель.
Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 13:22 (спустя 20 минут после аварии). Прибывшее на место ДТП спасатели провели разведку места ДТП, выставили ограждение места аварии, отключили аккумуляторные батареи автобуса. Из 11 пассажиров 8 человек были эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи в городские больницы, сообщили в МАСС.
Причины ДТП не известны. На месте работают экипажи ГИБДД. Уточняются обстоятельства аварии и число пострадавших. Очевидцы сообщают о большом количестве крови, о серьезных травмах у пассажиров, которых носят на носилках и увозят на нескольких реанимобилях.
Несколько машин скорой помощи работают на месте ДТП
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