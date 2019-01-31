Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске

В рамках действующего инвестиционного совета ведется работа по некоторым объектам в Бердске. Один из них — территория лагеря «Берендей», которая расположена в Красном Соколе.

Объект находится в оперативном управлении Городского центра культуры и досуга, фактически не используется с 2011 года, рассказала 31 января на круглом столе «Инвестиционное развитие Бердска» начальник отдела муниципального имущества Наталья Марусина.

-Здание базы отдыха построено в 1965 году, имеет выход к воде. Само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Требует сноса. Территория не безопасна и требует комплекса мероприятий по берегоукреплению. В работе подготовка развития территории данного лагеря, — отметила Наталья Марусина.