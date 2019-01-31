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Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске

Территория базы небезопасна и требует комплекса мер по берегоукреплению Бердского залива.

31.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске

Территория базы «Берендей» выходит к Бердскому заливу

В рамках действующего инвестиционного совета ведется работа по некоторым объектам в Бердске. Один из них — территория лагеря «Берендей», которая расположена в Красном Соколе.

Объект находится в оперативном управлении Городского центра культуры и досуга, фактически не используется с 2011 года, рассказала 31 января на круглом столе «Инвестиционное развитие Бердска» начальник отдела муниципального имущества Наталья Марусина.

-Здание базы отдыха построено в 1965 году, имеет выход к воде. Само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Требует сноса. Территория не безопасна и требует комплекса мероприятий по берегоукреплению. В работе подготовка развития территории данного лагеря, — отметила Наталья Марусина.


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(3) Комментариев

  1. Николаич

    Эх «Берендей»… Иван Иванович… хорошие воспоминания.

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  2. Житель Красного Сокола

    Зачесались у кого опять ручки на этот лакомый кусочек земли. То острог собирались возводить,облом.Взяли паузу и по новой. Живу рядом более 20 лет, берег укрепляется естественным путем,посмотрие на склоне сосны и другие деревья,они прекрасно без вас укрепили берег. Назовите будущего застройщика этого клочка земли, а не юлите.

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