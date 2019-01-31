Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске

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банька… прорубь
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Зачесались у кого опять ручки на этот лакомый кусочек земли. То острог собирались возводить,облом.Взяли паузу и по новой. Живу рядом более 20 лет, берег укрепляется естественным путем,посмотрие на склоне сосны и другие деревья,они прекрасно без вас укрепили берег. Назовите будущего застройщика этого клочка земли, а не юлите.
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