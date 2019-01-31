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Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

Есть пострадавшие. Пассажирке «Хонды» забинтовали голову. ДТП произошло на перекрестке улиц Островского и Суворова. Внедорожник снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар в метре от газовой трубы.(ВИДЕО, ФОТО)

31.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

Очередное ДТП на аварийном перекрестке в Бердске

На перекрестке улиц Островского и Суворова около 14.40 сегодня, 31 января, произошло жесткое ДТП. Столкнулись Honda Ascot и Toyota Highlander.

Авария произошла прямо у бердского католического костела. Обе машины вылетели на обочину с проезжей части и серьезно пострадали.

Есть пострадавшие и среди людей. У пассажирки «Хонды Аскот» Анастасии Андриевской перебинтована голова. Она  рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ехали на зеленый сигнал светофора.

-15 секунд у нас еще было. Он (водитель «Тойоты» — прим. ред.) выехал с той стороны и мы влетели ему в бок. Он на красный ехал. Очухались уже там — на обочине, — рассказала Анастасия.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все детали дорожного происшествия.

Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

«Хонда» разбита

Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

«Тойота» сломала забор

Автор видео Елена Белоусова

Внедорожник от удара вынесло с дороги так, что он снес дорожное ограждение и приземлился на тротуаре в метре от газовой трубы.

Стоит напомнить, что этот перекресток считается одним из самых аварийных в Бердске. Жители частного дома напротив уже устали чинить забор и поправлять палисадник после очередного ДТП. На этот раз досталось не им.

Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске


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