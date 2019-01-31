Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске
Методику расчета бедности изменят в России
Штраф 20 тыс. рублей заплатила авиакомпания за нарушение прав инвалида в аэропорту Новосибирска
Построили газопровод к детсаду в микрорайоне Южном Бердска
Трамп позорит страну на весь мир
Путин поручил мотивировать местные власти к развитию конкуренции
165 млн рублей на ремонт сетей ждут из областного бюджета чиновники Бердска
Кредитные риски заемщики и банки оценят по рейтингу
Обыски дома у мэра Риги Ушакова попали на видео
Гарантирует строительство школы и детсада в 2019 году в Бердске региональная власть