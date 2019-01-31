Жестко столкнулись у католической церкви Honda Ascot и Toyota Highlander в Бердске

На перекрестке улиц Островского и Суворова около 14.40 сегодня, 31 января, произошло жесткое ДТП. Столкнулись Honda Ascot и Toyota Highlander.

Авария произошла прямо у бердского католического костела. Обе машины вылетели на обочину с проезжей части и серьезно пострадали.

Есть пострадавшие и среди людей. У пассажирки «Хонды Аскот» Анастасии Андриевской перебинтована голова. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ехали на зеленый сигнал светофора.

-15 секунд у нас еще было. Он (водитель «Тойоты» — прим. ред.) выехал с той стороны и мы влетели ему в бок. Он на красный ехал. Очухались уже там — на обочине, — рассказала Анастасия.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все детали дорожного происшествия.

Автор видео Елена Белоусова



Внедорожник от удара вынесло с дороги так, что он снес дорожное ограждение и приземлился на тротуаре в метре от газовой трубы.

Стоит напомнить, что этот перекресток считается одним из самых аварийных в Бердске. Жители частного дома напротив уже устали чинить забор и поправлять палисадник после очередного ДТП. На этот раз досталось не им.