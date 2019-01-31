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Вторая волна терроризма: Эвакуировали из-за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть сообщил, что информация о нахождении в здании взрывного устройства поступила также в администрацию города. Угрозы о бомбах поступают из-за рубежа.

31.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Вторая волна терроризма: Эвакуировали из за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске

Дети могут пострадать

Вторая волна сообщений об угрозах минирования, поступивших в четверг по электронной почте, привела в Новосибирске к эвакуации детей из 15-и образовательных учреждений. Кроме того, угроза о нахождении в здании взрывного устройства поступила и в мэрию города, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В понедельник в Новосибирске прошла волна эвакуаций из социальных учреждений города. Было эвакуировано более 10 объектов, включая школы, административные здания.

«Сегодня пошла вторая волна, 20 минут как мы получили информацию о том, что заминировано здание мэрии Новосибирска. Поступают сигналы в отношении 15 детских учреждений, в прошлый раз было 25. Сейчас это еще не остановилось, я думаю, что это число будет увеличиваться. Мы полностью отрабатываем ситуацию с эвакуацией детей из школ», — сказал Локоть.

Он уточнил, что подобные эвакуации осложняются холодной погодой. По данным Гидрометцентра РФ, сейчас в Новосибирске минус 17 градусов. «Дети [в ходе проведения эвакуаций] могут подвернуться переохлаждению. В прошлом году мной принято распоряжение о перемещении детей в теплые помещения, которые есть возле каждого детского учреждения», — добавил мэр.

Другие города Сибири также в начале недели получали сообщения о минировании социальных учреждений. Угрозы приходили в города Красноярского края, республики Хакасия, Кемеровской, Омской и Томской областей, сообщает ТАСС.

По данным антитеррористических комиссий (АТК) регионов, на местах работают сотрудники правоохранительных органов. Власти просят граждан сохранять спокойствие.

Последний раз массовая рассылка таких сообщений произошла 28 января. Тогда были эвакуированы сотни зданий. Взрывных устройств выявлено не было.

«Предварительный анализ массовых сигналов о минировании зданий в регионе 28 января этого года свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации», — сообщает АТК Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 января поступило сообщение о заминировании бердского управления образования. Людей спешно вывели из здания, расположенного рядом с горадминистрацией. Но взрывчатку не нашли.

В тот же день, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», угрозы о взрывном устройстве поступили в администрацию Искитма. И там эвакуировали чиновников и посетителей.


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(1) Комментарий

  1. Эрвин

    Я так понял что вся эта толпа полицаев, прокуроров, чекистов, нацгвардейцев и прочих силовиков не способны защитить граждан. Да наверное и не входит в их обязанности. А когда то хватало милиции и кгб, на весь союз, численностью в три раза меньшей чем сейчас.

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