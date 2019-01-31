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Методику расчета бедности изменят в России

В выборку хотят включить женщин с детьми до 6 лет, которые входят в группу риска. В 2018 году около 20 млн россиян находились на грани нищеты.

31.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Методику расчета бедности изменят в России

В российском обществе преобладает бедная модель поведения

Росстат модернизирует методику оценки бедности, включив в выборку женщин с детьми до 6 лет. Эта категория находится в зоне риска, переход на новую методику может повысить общий показатель числа бедных в стране, отмечают эксперты.

С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, сообщили РБК в Минтруде. Проведенный в ведомстве анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов.

​«Росстат планирует дополнить выборку теми категориями, которые сейчас не представлены в исследовании. Например, женщины с детьми до шести лет», — сообщили в министерстве. Подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут завершены в этом году.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб.

Модернизация методики может повысить общий показатель количества бедных в стране, предупредила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Из всех семей с детьми эта категория (женщины с детьми до шести лет. — РБК) наиболее уязвима», — подчеркнула она.

Почему именно женщины с детьми

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что для сокращения числа бедных граждан в два раза потребуется «прорыв». По его словам, около 80% семей за чертой бедности, — это семьи с детьми. «Усилия должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях», — отмечал министр.

Включение в выборку женщин с детьми до шести лет связано с тем, что эта категория находится в группе риска бедности, объяснила Малева. «Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем резко происходит снижение доходов семьи. До школы продержаться сложно», — сказала РБК Малева. Начиная с семи лет дети поступают в школу, где для учеников из низкообеспеченных семей действуют меры социальной поддержки, например, бесплатное питание, проезд и т. д., отметила она.

С 2018 года малоимущие семьи получили право на пособие при рождении первого и второго ребенка. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка, установленному в регионе. В целом по стране за второй квартал 2018 года он составил 10 390 руб. Выплата является адресной: на нее могут рассчитывать только семьи, чьи среднедушевые доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. Пособие предоставляется до достижения ребенком полутора лет.

С декабря 2018 года Минтруд запустил пилотные проекты в восьми регионах для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней. По плану ведомства результаты эксперимента по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами и построению для них траекторий выхода из бедности будут развернуты по всей стране.

Как Росстат измеряет бедность

Сейчас уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально. Обследование охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Формирование выборочной совокупности осуществляется на основе принципов случайного отбора. Обследование основывается на данных интервью членов домохозяйств и ведении ими записей обо всех текущих расходах.

Р​БК направил запрос в Росстат.

В России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленным минимумом средств существования (прожиточным минимумом). Альтернатива — концепция относительной бедности, при которой доходы соизмеряются с их медианным значением. Эта концепция широко распространена в странах ОЭСР и Евросоюза. В качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который составляет 60% от национального медианного дохода. Если бы Россия перешла на европейскую линию бедности (60% медианного дохода), то уровень бедности повысился бы до 21,3%, оценивает директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Еще один критерий бедности — дефицит доходов бедных (то есть сколько денег понадобилось бы для того, чтобы ликвидировать бедность). В 2017 году этот показатель составил 717 млрд руб. В декабре 2018 года Топилин оценил объем дефицита дохода в 750–800 млрд руб. Зная распределение дефицита доходов бедных, можно понять глубину бедности и, соответственно, оценивать эффективность программ помощи. Например, для беднейших семей с максимальным дефицитом доходов даже существенное увеличение выплат мало влияет на снижение уровня бедности, но сокращает дефицит доходов, отмечает Овчарова.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки. В Минтруде создана рабочая группа, которая к 2020 году должна представить новый подход, уточнила она.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    если у нас экономические показатели резко подросли после смены главы росстата, то и здесь , безусловно, нас ждет успех )
    сейчас так пересчитают параметры , что и количество бедных резко уменьшится ))
    имеешь зарплату в 20 тыр ? да ты уже богач ))

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