Возбудили дело о клевете по публикациям «Курьер. Среда. Бердск» по заявлению православного активиста Задои

Полиция Бердска в начале 2019 года возбудила уголовное дело о клевете (ст. 128.1 ч.5) в отношении неопределенного круга лиц по заявлению известного новосибирского православного активиста Юрия Задои.

«Факты», которые Задоя посчитал оскорбительными, имели место в 2016 году. Ряд изданий тогда опубликовали историю о прошедшем в Новосибирске зомби-параде, в ход которого якобы вмешался православный активист. После публикаций Юрий Задоя предъявил иск о защите чести и достоинства к шести новосибирским и бердским СМИ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с каждого издания он требовал по 300 тыс. рублей компенсации. То есть 1,8 млн рублей в общей сложности. Однако суд первой инстанции в удовлетворении исков отказал. Позже редакции проиграли иск Задое. «Курьер.Среда.Бердск» выполнил решения суда в полном объеме — удалил заголовок и выплатил компенсацию истцу.

В тот же период (2016 год) Задоя написал в полицию заявление, обвинив в клевете редакцию «Курьер. Среда. Бердск» после «перепоста» видео «Пятого канала» о якобы участии Юрия Задои и его соратников в беспорядках во время митинга в Новосибирске. Сотрудники редакции три года назад уже давали объяснения правоохранителям. И тогда же после запроса полиции «Курьер. Среда. Бердск» удалил ссылку на видеоролик.

Но в 2019-м за дело снова взялись. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в ходе полицейской проверки «Пятый канал» заявил, что не делал видео с участием Юрия Задои. Представителей редакции между тем снова вызывали в бердскую полицию повесткой. Они проходят по уголовному делу как свидетели. Материалы находятся в руках дознавателя отдела МВД по Бердску Станислава Маркова.

25 января 2019 года сотрудники «Курьер. Среда. Бердск», воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказались от дачи показаний, поскольку им не понятна суть происходящего.

Стоит отметить, что сроки давности исковых претензий Юрия Задои истекли еще в ноябре 2018 года.

Православный активист широко известен как противник разного рода концертов и акций. Не без его участия запретили показ оперы «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре. Режиссер спектакля Тимофей Кулябин сейчас успешно работает в самых престижных театрах России и Европы, получает высокие театральные премии.

УК РФ Статья 128.1. Клевета

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, —

наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, —

наказывается штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательными работами на срок до 480 часов.