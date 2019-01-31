Трамп позорит страну на весь мир

Бывший госсекретарь США Джон Керри раскритиковал внешнеполитический курс президента Дональда Трампа, заявив, что тот «позорит страну на мировой арене».

«Полное пренебрежение этого президента дипломатией позорит нашу страну на мировой арене, он подрывает саму основу нашей демократии. Он разъединил нас дома (в США – ред.) и изолировал Америку в мире, отбросив нас назад и угрожая тем самым институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны, чтобы объединить мир», — написал Керри в письме сторонника по Демократической партии США.

«За все мои десятилетия государственной службы я никогда не видел лидера, столь разъединяющего или опасного, как Дональд Трамп, и я, конечно, никогда не видел, чтобы американский президент угрожал нашей национальной безопасности путем твитов», — добавил бывший госсекретарь.

В связи с этим он призвал сторонников демпартии делать взносы для проведения избирательной кампании по выборам президента США в ноябре 2020 года. Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний президентский срок.

О желании баллотироваться от Демократической партии уже объявили ряд конгрессменов, бывших и нынешних чиновников. Среди возможных кандидатов называют бывшего вице-президента США Джо Байдена, сенатора Берни Сандерса, а также Керри, который занимал пост госсекретаря в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме, а в 2004 году безуспешно баллотировался в президенты.

Заявление Керри появилось на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы и признания США лидера оппозиции Хуана Гуаидо в качестве главы республики. Кроме того, в декабре Трамп объявил о предстоящем выводе американских войск из Сирии, куда они были введены при Обаме в 2014 году. Эти планы вызвали неоднозначную реакцию в американском истеблишменте и у союзников США.

Источник: РИА Новости