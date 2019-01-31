Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск
Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска
Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске
До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске
Приглашаем вас принять участие в семинаре 31 января 2019 года на тему: Зарплатная отчетность.
Вторая волна терроризма: Эвакуировали из-за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске
Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске
Украина мечтает о способном «бить вглубь России» оружии
Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске