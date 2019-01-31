Украина мечтает о способном «бить вглубь России» оружии

Ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, разрабатывая оружие, способное «бить вглубь территории России», об этом в своей статье для издания “Апостроф” пишет заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Самусь признал, что на Черном и Азовском морях полностью доминирует Россия, при этом как-либо помешать ей не в состоянии ни НАТО, ни, тем более, Украина. Кроме того, реакция западных стран на ноябрьский инцидент с украинскими военными, которые были арестованы за нарушение российской границы, показывает, что Запад не готов «поднимать ставки» и стремится «заморозить конфликт», отметил он.

Источник: РИА Новости