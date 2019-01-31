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Украина мечтает о способном «бить вглубь России» оружии

На Черном и Азовском морях полностью доминирует Россия, при этом как-либо помешать ей не в состоянии ни НАТО, ни, тем более, Киев, признал украинский эксперт.

31.01.2019 Фото: Министерство обороны Украины Нет комментариев
 
Украина мечтает о способном бить вглубь России оружии

На Украине хотят бить по России

Ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, разрабатывая оружие, способное «бить вглубь территории России», об этом в своей статье для издания “Апостроф” пишет заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Самусь признал, что на Черном и Азовском морях полностью доминирует Россия, при этом как-либо помешать ей не в состоянии ни НАТО, ни, тем более, Украина. Кроме того, реакция западных стран на ноябрьский инцидент с украинскими военными, которые были арестованы за нарушение российской границы, показывает, что Запад не готов «поднимать ставки» и стремится «заморозить конфликт», отметил он.

Источник: РИА Новости


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