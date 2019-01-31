Штраф 20 тыс. рублей заплатила авиакомпания за нарушение прав инвалида в аэропорту Новосибирска

Суд оштрафовал авиакомпанию «Алроса» за нарушение прав маломобильного пассажира. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в четверг.

В ходе проверки установлено, что в октябре 2018 года пассажир рейса Москва-Новосибирск, инвалид первой группы, заблаговременно сообщила в авиакомпанию, что ей необходима помощь при высадке в аэропорту Толмачево. Однако в авиакомпании не сообщили об этом сотрудникам аэропорта. В итоге своевременно помощь пассажиру не оказали.

Рассмотрев дело, предусмотренное ст. 19.3 Кодека об административных правонарушениях, суд назначил штраф авиакомпании «Алроса» в размере 20 тыс. рублей.