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Кредитные риски заемщики и банки оценят по рейтингу

Более 60,5 миллиона россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг и могут рассчитывать на благосклонность банков.

31.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Кредитные риски заемщики и банки оценят по рейтингу

Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека

Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.

Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону «О кредитных историях». Документ предусматривает, что вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный рейтинг в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

Более того, теперь россияне смогут получить кредитный отчет два раза бесплатно — по одному разу в бумажной и электронной формах. Также появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кредитоспособность высока
Днем ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по итогам проведенной оценки сообщило, что более 60,5 миллиона россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг.

Средний рейтинг у 9% заемщиков, или 7,4 миллиона человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13%, или 9,8 миллиона человек. Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область — по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия — по 82%.

При этом больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тывы — 29%, республики Алтай — 22%, Карачаево-Черкесии и Бурятии — по 19%, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области — по 18%.

Кредитный рейтинг
В августе 2018 года исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью «Российской газете» рассказал, что россиянам будут присваивать персональный кредитный рейтинг. Соответствующие поправки в законодательство вступят в силу в 2019 году.

Как пояснил Мясников, балл будет рассчитываться на основании кредитной истории — просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, а также ее «возраста».
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что персональный кредитный рейтинг будет дисциплинировать людей, но важно исключить ошибки в рейтинге и прописать возможность реабилитации должников.

По мнению Аксакова, низкий рейтинг могут получить неплательщики по потребкредитам. Число людей с положительными оценками будет увеличиваться по мере роста дисциплинированности в ходе отслеживания своего рейтинга.

Он подчеркнул, что такой рейтинг нужно формировать в зависимости не от доходов, а от добросовестности плательщика. «Лицо с низкими доходами может добросовестно выполнять свои обязательства и наоборот», — обратил внимание Аксаков.

Аксаков также пояснял, что выдачу потребительских кредитов в России на крупные суммы могут привязать к величине семейного дохода. Будет ли величина долговой нагрузки, при которой физлицу будет отказано в выдаче кредита, составлять 40% или 50% его дохода, еще предстоит решить, добавил он.

Источник: РИА Новости


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