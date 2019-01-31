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Статус многодетных семей сенаторы хотят узаконить

Пришло время в рамках «демографического пакета Путина» вернуться к идее единого закона о мерах государственной поддержки многодетных, считают в Совфеде.

31.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Статус многодетных семей сенаторы хотят узаконить

Государство «разбросанно» поддерживает семьи с детьми

Члены Совета Федерации подготовили законопроект о статусе многодетных семей и будут настаивать на его принятии, несмотря на возражения правительства. Об этом заявила вице-спикер СФ Галина Карелова в ходе расширенного заседания комитета по социальной политике с участием министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Тема разработки единого закона о статусе многодетных семей прозвучала в Совфеде год назад, после Рождественских встреч с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. «Обращение патриарха к законодателям, государству оказывать более эффективную поддержку многодетным семьям является абсолютно справедливым», — заявила тогда журналистам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

«Мер поддержки многодетных семей у нас много — и на федеральном, и на региональном уровнях, но они разбросаны по разным законам, есть разные практики в каждом регионе. На мой взгляд, сейчас пришло время, в том числе в рамках «демографического пакета Путина», вернуться к идее единого закона о мерах государственной поддержки многодетных семей», — пояснила она.

Разработкой документа занялась группа сенаторов из нескольких комитетов. В середине января этого года эта работа вышла на финальную стадию. По словам главы комитета по социальной политике Валерия Рязанского, в законопроекте определен единый статус многодетных семей, предоставляемые им гарантии, виды документов, которые подтверждают статус, виды наград.

«Мы по поручению правительства рассмотрели (позицию) ведомств, к сожалению, ни одно ведомство такой проект не поддержало», — заявил Максим Топилин, отвечая на вопросы сенаторов на заседании комитета во вторник. Он также отметил, что «чисто юридически» необходимости в законодательном определении статуса многодетных семей нет. «Это не предмет закона», — считает министр. При этом он подчеркнул, что меры по поддержке многодетных семей должны расширяться и совершенствоваться в рамках отраслевых законов на федеральном и региональном уровне.

«Понятно, что другие министерства тоже дают отрицательные заключения, но я думаю, что если Минтруд займет другую позицию, то изменится позиция и у других министерств. Мы в этом убеждены», — ответила Галина Карелова. «Нам как сенаторам понятно, что такой закон должен быть. Он готов, мы его будем в любом случае представлять в Государственную думу, которая всецело нас поддерживает. Это запрос общества, мы его слышим и будем на него реагировать», — добавила она.

По словам Кареловой, никакие усилия государства по поддержке многодетных семей лишними не будут. Сенатор привела данные из регионов, согласно которым 84% таких семей имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Источник: РГ



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