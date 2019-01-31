Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

Дом №23А по ул. Ленина — один из немногих высоток в Бердске
Выпал из окна в Бердске ночью 31 января 17-летний юноша. Правоохранители обнаружили тело погибшего около двух часов ночи возле 16-этажки №23А по улице Ленина.
Руководитель бердского следственного отдела СКР Станислав Лейба прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск», что следователи выясняют причину смерти подростка.
-Проводится проверка по обнаружению трупа, назначен ряд медицинских экспертиз. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, — констатировал Станислав Лейба.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», предположительно, смерть подростка не имеет криминального характера. Напомним, что 10 апреля 2018 года из окна этой же высотки выпала 30-летняя бердчанка.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что подобная трагедия произошла днем 4 января 2019 года. Примерно в 13.00 из окна 9 этажа дома №24 на ул. Комсомольской выпала женщина. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть 64-летней женщины. От падения с высоты она получила травмы несовместимые с жизнью.
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Заколдованное место.
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