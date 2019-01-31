Путин поручил мотивировать местные власти к развитию конкуренции

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 перечня поручений президента России от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 5 апреля 2018 г., в Новосибирской области разработана и внедрена система мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции.

Приказом минэкономразвития Новосибирской области от 20.10.2016 №103 «О формировании регионального рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области» утверждена Методика формирования регионального рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов. Такой рейтинг формируется ежегодно. Результаты рейтинга размещаются на официальном сайте министерства экономического развития региона и Инвестиционном портале Новосибирской области.

Перечень индикаторов, используемых для расчета регионального рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, включает в себя в том числе показатель «Наличие утвержденного главой актуализированного в отчетном году плана мероприятий по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории муниципального района (городского округа) Новосибирской области».

После внесения изменений в стандарт развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, в перечень индикаторов будут включены дополнительные показатели, отражающие работу органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции на территории соответствующих муниципальных образований.

Постановлением губернатора Новосибирской области от 09.01.2018 № 3 «О формировании системы поощрений по результатам регионального рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области» установлена система поощрений для муниципальных образований — муниципальные районы Новосибирской области за места с 1 по 5, а также городские округа Новосибирской области за места с 1 по 2 награждаются Почетными грамотами губернатора Новосибирской области.

На заседании Совета по инвестициям Новосибирской области в октябре 2018 года организовано вручение почетных грамот губернатора Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области, показавшим лучшие результаты в 2017 году.