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Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск

Дым взвился в небо на 70 метров. Как выяснилось, работники металлобазы обжигали металл для продажи. Промышленная манипуляция была согласована с пожарными. Но экологический аспект не обсуждался.

31.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Дмитрия Юрчука Нет комментариев
 
Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск

Бердчане впервые наблюдали за столбом дыма, витающим над металлобазой

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Юрчук прислал в редакцию фото огромного столба дыма в районе восточной промзоны Бердска. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» дым, напугавший бердчан, появился из-за технологических манипуляций с металлоломом вчера, 30 января.

-Примерно в 17:00 я вышел на улицу и был поражен: огромный столб черного едкого дыма поднялся метров на 70 в небо. Подумал, что горит что-то в районе химзавода, но потом понял, что дымовую башню источает металлобаза, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий.

Таким образом работники металлобазы перерабатывали металл, принятый у горожан, чтобы затем выставить его на продажу. Стоит отметить, что бердчане, живущие близ металлобаз, нередко жалуются на подобный «катаклизм». Однако в этот раз невольными свидетелями металлообработки стали мимо проезжающие горожане, так как по соседству с «объектом» не расположены жилые дома. Но столб дыма хорошо было видно из разных районов Бердска.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что обжиг будущих металлоконструкций происходил в металлической ванне на протяжении нескольких часов. Начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что обжиг металла был согласован руководством промышленного объекта с пожарными.

-Выше, чем написано в правилах пожарной безопасности — мы прыгнуть не можем. Обжиг металла происходил на частной территории. У нас нет разграничений между разведением небольшого костра и сжиганием в промышленных масштабах, к сожалению. Они заранее предупредили пожарную охрану, что в определенный день и время будут производить сжигание на безопасном расстоянии от жилых домов и сооружений, обеспечат безопасность, и все будет под контролем специалиста. Мы этого запретить не можем, так как в нормативных документах этот момент не прописан. То есть со стороны нормативно-правовой базы, работники металлобазы все требования выполнили, — констатировал Николай Анатольевич.

Он подчеркнул, что разведение костров, сжигание мусора и отходов — не допускается на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. Если проводится сжигание на открытой общегородской территории, то такие процедуры должны быть регламентированы постановлением главы города. Николай Степоненков допускает, что в подобных технологических процессах существует спорный вопрос об экологической безопасности. По его словам, можно предположить, что сжигание оболочки проводов не совсем полезно для горожан.


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