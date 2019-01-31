Цена на бензин растет «в рамках договоренностей» с нефтяниками

Рост цен на бензин в России в январе 2019 года соответствует договоренности правительства с нефтяниками, согласно которым он в первом месяце года не должен превышать 1,7% в качестве компенсации повышения НДС. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Козак, выступая в Совете Федерации.

«С нового года рост цен на бензины и дизель на АЗС нефтяных компаний находится в пределах допустимых 1,7%. Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента достаточная для ведения бизнеса как крупных компаний, так и независимых АЗС», — сообщил он.

Козак напомнил, что по соглашению рост цен не должен превысить уровень инфляции, передает ТАСС.

«Также следует отметить, что в случае существенного роста мировых нефтяных котировок и ослабления рубля механизм демпфера будет недостаточно эффективным. Поэтому законом в качестве страховочного механизма предусмотрена возможность временного увеличения экспортной пошлины для снижения экспортного нетбэка», — добавил он.

Договоренность с нефтяниками

Правительство не намерено продлевать договоренность с нефтяниками о ценах на моторное топливо по окончании ее действия, если меры по сдерживанию роста цен на моторное топливо будут эффективными, сообщил Козак.

«В случае, если это сработает, — мы очень надеемся на то, что это эта модель сработает эффективно, — эти соглашения утратят свою силу. Мы не будем заключать новых соглашений при условии, что механизм работает эффективно. Мы очень надеемся, что от этого ручного механизма нам удастся отказаться, а рынок останется стабильным. И нам удастся удержать динамику роста цен на уровне инфляции, и при этом без резких скачков — не с 1 февраля сразу на 4%, а равными долями», — сказал он.

По словам Козака, соглашение с нефтяниками заключено на срок до 31 марта и выступает в качестве «страховочного механизма, который продолжает действовать на всякий случай, поскольку механизм налогового маневра, механизм обратного акциза мы вводим впервые».

Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года — удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.

«Надеемся, верим в то, что нам удастся удержать розничные цены на топливо и мелкооптовые цены и цены для сельхозпроизводителей в этом коридоре [в пределах инфляции]. В случае чрезвычайных ситуаций, конечно же, правительство должно реагировать», — отметил вице-премьер, отвечая на вопрос одного из сенаторов, ждать ли сельхозпроизводителям в 2019 году субсидий на горюче-смазочные материалы, как это было в 2018 году.

Экспортные пошлины

Правительство может увеличить экспортную пошлину на сжиженные углеводороды, поступления от нее станут дополнительным источником для обратного акциза на бензин и дизтопливо, сообщил Козак. «Важно, чтобы был стимул для поставки [СУГ] на внутренний рынок, для переработки СУГ внутри страны. Поэтому, видимо, нам придется ввести не заградительную, но дополнительную экспортную пошлину на СУГ. Поступления от нее станут дополнительным источником предоставления обратного акциза на перерабатывающие заводы», — сказал Козак.

Вице-премьер согласился, что в России пока нет мощностей для переработки СУГ, однако при наличии мер поддержки они будут построены.

Как сообщалось ранее, экспортные пошлины на сжиженный газ и чистые фракции СУГ с 1 января были снижены до нуля с $22,1 и $8,8 за 1 т соответственно.

Обратный акциз

Козак отметил, что правительство не считает нужным возвращаться к вопросу введения отдельного плавающего обратного акциза на бензин и дизтопливо на время действия демпфирующего механизма. «Вопрос плавающего акциза и возврата к этой теме обсуждался на прошлой неделе. Выработано консолидированное решение, что в условиях, когда работает демпфирующий механизм, возвращаться к этой теме пока не целесообразно», — сказал он.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин ранее в интервью ТАСС сообщил, что правительство в первом квартале 2019 года может определиться, вводить ли плавающий акциз на топливо, который был бы привязан к цене нефти. Такой механизм может заработать с 2020 года. Замглавы ФАС добавил, что гибкие акцизы помогли бы в стабилизации рынка топлива.

В настоящий момент работает другой механизм регулирования рынка топлива — демпфер, который должен вернуть нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке при высоких ценах нефти. Тем не менее многие критикуют этот механизм за то, что слишком сложно просчитать его эффект.

О механизме

Демпфирующий механизм — это обратный акциз, принятый в рамках налогового маневра, вкупе с различными коэффициентами компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между ценой экспортной альтернативы и внутренней ценой. Размер коэффициента варьируется от 1 до 1,5 и делится на шесть региональных групп.

Механизм компенсаций будет действовать для тех компаний, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США и ЕС.

Налоговый маневр должен завершиться в Россия за шесть лет, начиная с 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых.