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Построили газопровод к детсаду в микрорайоне Южном Бердска

Протяженность магистрального газопровода высокого давления составила 1,7 км.

31.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Построили газопровод к детсаду в микрорайоне Южном Бердска

Детсад в Южном микрорайоне планируют открыть к 1 сентября 2019 года

Завершено строительство магистрального газопровода высокого давления к школе и детсаду в микрорайоне Южном Бердска.

— Завтра устанавливаем шкаф ГРПШ и переходим к другим задачам. Думаю, что в течение 15 дней мы получим все необходимые документы, что объект сдан в эксплуатацию, — доложил на совещании чиновников 28 января начальник УКС Алексей Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 января этого года началось строительство газопровода высокого давления к строящимся детсаду и школе в Южном микрорайоне. Запустить в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Южном чиновники планируют раньше намеченного срока — к 1 сентября 2019 года. Еще через год для учеников Бердска откроет двери новая школа в микрорайоне Южном. На строительство важных для города социальных объектов потратят около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона. На строительство газопровода в Южном микрорайоне будет потрачено более 10 млн рублей.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А когда на Горького проведут газ ?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. zizou

    На строительство газопровода в Южном микрорайоне будет потрачено более 10 млн рублей.
    =============================
    для населения? или к школе?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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