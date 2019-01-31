Построили газопровод к детсаду в микрорайоне Южном Бердска

Детсад в Южном микрорайоне планируют открыть к 1 сентября 2019 года
Завершено строительство магистрального газопровода высокого давления к школе и детсаду в микрорайоне Южном Бердска.
— Завтра устанавливаем шкаф ГРПШ и переходим к другим задачам. Думаю, что в течение 15 дней мы получим все необходимые документы, что объект сдан в эксплуатацию, — доложил на совещании чиновников 28 января начальник УКС Алексей Егошин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 января этого года началось строительство газопровода высокого давления к строящимся детсаду и школе в Южном микрорайоне. Запустить в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Южном чиновники планируют раньше намеченного срока — к 1 сентября 2019 года. Еще через год для учеников Бердска откроет двери новая школа в микрорайоне Южном. На строительство важных для города социальных объектов потратят около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона. На строительство газопровода в Южном микрорайоне будет потрачено более 10 млн рублей.
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А когда на Горького проведут газ ?
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На строительство газопровода в Южном микрорайоне будет потрачено более 10 млн рублей.
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для населения? или к школе?
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