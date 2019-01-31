Построили газопровод к детсаду в микрорайоне Южном Бердска

Завершено строительство магистрального газопровода высокого давления к школе и детсаду в микрорайоне Южном Бердска.

— Завтра устанавливаем шкаф ГРПШ и переходим к другим задачам. Думаю, что в течение 15 дней мы получим все необходимые документы, что объект сдан в эксплуатацию, — доложил на совещании чиновников 28 января начальник УКС Алексей Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 января этого года началось строительство газопровода высокого давления к строящимся детсаду и школе в Южном микрорайоне. Запустить в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Южном чиновники планируют раньше намеченного срока — к 1 сентября 2019 года. Еще через год для учеников Бердска откроет двери новая школа в микрорайоне Южном. На строительство важных для города социальных объектов потратят около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона. На строительство газопровода в Южном микрорайоне будет потрачено более 10 млн рублей.