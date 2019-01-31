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Записалась к врачу через портал Госуслуг и не попала на прием пенсионерка-астматик из Бердска

В регистратуре женщине сообщили, что с 1 февраля горбольница переходит на новую систему онлайн-записи. Из-за этого возможны сбои в работе единого портала государственных услуг.

31.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Записалась к врачу через портал Госуслуг и не попала на прием пенсионерка астматик из Бердска

Электронная регистратура должна сокращать очереди в поликлиниках

«Госуслуги приглашает вас на событие. Запись на прием к врачу, г. Бердск, ул.Островского, 53» — такое сообщение получила Александра (по просьбе героини материала ее имя вымышленно — прим. ред.) накануне приема к офтальмологу бердской поликлиники. В январские морозы пенсионерка с диагнозом астмы отправилась из поселка Агролес в больницу. В ожидании своей записи, выяснилось, что она не одна намерена посетить окулиста в назначенное время — 12 часов дня.

-17 января 2019 года я записалась на 29 января через сайт Госуслуг к врачу. Прошла по ссылке, где мне пришло сообщение о том, что запись подтверждена под номером — 439553019. Пришла, жду, приходит еще один человек на это же время. Обратились в кабинет врача, медсестра подтвердила, что меня нет в списке пациентов. Самое смешное, что, когда я пришла домой, обнаружила на электронной почте напоминание от сайта о приеме ровно в полдень, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

В регистратуре поликлиники женщине пояснили, что горбольница переходит на новую систему электронной записи, из-за этого возможны сбои в системе онлайн-записи на прием к врачу. Все же Александру записали на прием к офтальмологу, но на 1 февраля. Однако пенсионерка отказывается приходить в назначенное время на прием к доктору.

-В этот день будут сильные морозы. Вот я вчера понервничала, а сегодня мучаюсь приступами астмы, сильным кашлем. Боюсь, что физически не смогу попасть к врачу в этот день. Придется снова переносить запись. Я прочла везде отзывы о работе единого портала Госуслуг, как оказалось — я не первая попала в такую ситуацию. Было очень не приятно, но я не жалуюсь — ко мне с пониманием отнеслись в регистратуре и заведующая поликлиническим отделением. Посоветовали записываться на прием через регистратуру или телефонный номер 124, — сообщила пенсионерка.

При этом бердчанка отметила, что регулярно записывается к врачам посредством сайта Госуслуг. Сбоев в программе никогда не было.


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(3) Комментариев

  1. АнтиЯ

    нормальная ситуация, в «детской» чудят еще веселее. Время может быть 11-01, 11-02, 11-04 :-D

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  2. Гостья

    Ну так на какую систему-то электронную они переходят? Где записываться? Опять ни о чём.

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