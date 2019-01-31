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Приписка для призыва в армию теперь не имеет значения

Совфед одобрил закон о постановке на воинский учет по месту пребывания. Парламентарии уверены, что он пойдет во благо самим призывникам.

31.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Приписка для призыва в армию теперь не имеет значения

Примерно 100 человек отправляет в ходе призывной компании военкомат Бердска

Отсутствие регистрации больше не будет способом избежать постановки на воинский учет. В среду Совет Федерации одобрил закон о постановке на учет по месту фактического пребывания.

«Закон устанавливает, что отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и пребывания не служит основанием для освобождения их от необходимости состоять на воинском учете. Он обязывает их вставать на него по месту фактического пребывания, независимо от наличия или отсутствия регистрации», — пояснил, представляя закон, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Закон касается в основном иногородних студентов, обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге.

«Не секрет, что многие ребята проживают там без регистрации. В результате они нередко не призывались на военную службу в случае, если лишались права на получение на нее отсрочки», — отметил сенатор.

Он уверен, что документ «принят, прежде всего, в интересах самих ребят». «Ведь в силу своей молодости они не всегда понимают, что уклонение от военной службы закрывает многие перспективы для их будущего карьерного роста», — подчеркнул парламентарий.

Вступление закона в силу повысит качество и достоверность воинского учета, уверен сенатор. «Мы должны точно знать, каким воинским контингентом сможем располагать в случае необходимости», — заключил он.

Источник: РГ


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