Нападал с молотком на продавцов лотерейных билетов грабитель в Новосибирске

Следователем следственного управления УМВД России по городу Новосибирску расследовано уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя Дзержинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

В ходе предварительного следствия установлено, что с января по сентябрь 2018 года мужчина совершил серию нападений на продавщиц лотерейных киосков, расположенных на территории Калининского, Дзержинского и Ленинского районов города Новосибирска. Преступления совершались с целью завладения лотерейными билетами, а также денежными средствами, рассказали 30 января в управлении МВД по Новосибирской области.

Выслеживая жертву, злоумышленник шел за ней до подъезда, а утром следующего дня совершал нападение. В качестве оружия мужчина использовал металлическую зажигалку либо молоток с резиновым бойком, которыми наносил жертве многочисленные удары по голове, после чего похищал лотерейные билеты и денежные средства.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Управления МВД России по городу Новосибирску подозреваемый в совершении нападений был установлен и задержан. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности – за мошенничество.

Всего следователем установлено три эпизода преступной деятельности, причиненный ущерб по которым составил более 180 тысяч рублей. В ходе следствия фигурант дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.