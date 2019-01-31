КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам студию под самостоятельный ремонт
продам студию с ремонтом Белокаменный
продам квартиру
Продам 4-ком Красный Сокол
Продам 2-ю
Продам 2-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск

Нападал с молотком на продавцов лотерейных билетов грабитель в Новосибирске

Цена на бензин растет «в рамках договоренностей» с нефтяниками

Аномальные морозы неделю продержатся в Бердске

583 млн рублей получат на вывоз мусора в течение трех лет муниципалитеты Новосибирской области

Главным «агентом Кремля» в Европе назвали экс-канцлера ФРГ

Приписка для призыва в армию теперь не имеет значения

Будьте бдительны: Мошенники правдоподобно звонят держателям карт Сбербанка

Боятся порвать электрокабель при раскопках на месте порыва водовода коммунальщики Бердска

Неприкасаемых нет: По подозрению в организации убийств задержали сенатора прямо в Совфеде

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Нападал с молотком на продавцов лотерейных билетов грабитель в Новосибирске

Подозреваемый выслеживал жертву после работы. А на следующие утро поджидал у подъезда и отбирал деньги и лотерейные билеты. Ущерб составил более 180 тыс. рублей.

31.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Нападал с молотком на продавцов лотерейных билетов грабитель в Новосибирске

В Новосибирске расследовано уголовное дело о серии разбойных нападений на продавцов лотерейных киосков

Следователем следственного управления УМВД России по городу Новосибирску расследовано уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя Дзержинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

В ходе предварительного следствия установлено, что с января по сентябрь 2018 года мужчина совершил серию нападений на продавщиц лотерейных киосков, расположенных на территории Калининского, Дзержинского и Ленинского районов города Новосибирска. Преступления совершались с целью завладения лотерейными билетами, а также денежными средствами, рассказали 30 января в управлении МВД по Новосибирской области.

Выслеживая жертву, злоумышленник шел за ней до подъезда, а утром следующего дня совершал нападение. В качестве оружия мужчина использовал металлическую зажигалку либо молоток с резиновым бойком, которыми наносил жертве многочисленные удары по голове, после чего похищал лотерейные билеты и денежные средства.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Управления МВД России по городу Новосибирску подозреваемый в совершении нападений был установлен и задержан. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности – за мошенничество.

Всего следователем установлено три эпизода преступной деятельности, причиненный ущерб по которым составил более 180 тысяч рублей. В ходе следствия фигурант дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск Нападал с молотком на продавцов лотерейных билетов грабитель в Новосибирске Цена на бензин растет «в рамках договоренностей» с нефтяниками

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика