Главным «агентом Кремля» в Европе назвали экс-канцлера ФРГ

Россия представляет для безопасности Европы значительную угрозу, а свое влияние она распространяет через множество «агентов» среди европейских политиков. Об этом заявил евродепутат от Польши Здислав Краснодембский, сообщает «Польское радио».

По его словам, Россия имеет тесные связи с Австрией и Германией, а ее главным «агентом» в Европе является экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Надо понимать, что некоторые страны, к примеру, Австрия или Германия тесно сотрудничают с Россией, хотя бы в вопросе энергетической политики. Если мы говорим о российском влиянии, то речь здесь не идет о его оказании лишь на правые или левые партии. Самый важный агент влияния России в Европе — это Герхард Шредер, кроме того есть ещё несколько важных политиков, которых можно назвать в этом контексте», — сказал Краснодембский.

Он также отметил, что показателем огромного влияния России является тот факт, что в Европе вообще рассматривают вопрос о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», который, по его мнению, является «решительным образом антиевропейским проектом».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Источник: РИА Новости