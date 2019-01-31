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583 млн рублей получат на вывоз мусора в течение трех лет муниципалитеты Новосибирской области

Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами входит в национальный проект «Экология».

31.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
583 млн рублей получат на вывоз мусора в течение трех лет муниципалитеты Новосибирской области

В Бердске убирают мусор в лесу во время экологических акций

Мероприятия по созданию условий для сохранения лесов, водных объектов, биологического разнообразия, обеспечению населения качественной питьевой водой и другие будут выполнены в Новосибирской области в рамках нового национального проекта «Экология».

О реализации национального проекта «Экология» в регионе силами двух областных министерств шла речь на пресс-конференции 29 января.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, по линии минприроды области в регионе будет реализован ряд федеральных проектов, включенных в национальный проект «Экология». Речь идет о таких проектах, как «Чистая страна», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», «Сохранение лесов».

В частности, объёмы финансирования из федерального бюджета на ближайшие три года проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланированы в объеме свыше 80 млн рублей, «Чистая страна» — более 316 млн рублей, «Сохранение лесов» — 240 млн рублей. В целом реализация национального проекта будет интегрирована с мероприятиями областной госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2015 — 2020 годы.

Среди крупных объектов, которые уже включены в программу и будут реализованы в трехлетний период – расчистка озера Половинное в Краснозерском районе, озера Довольное в Доволенском районе, реки Баган в черте села Довольное в Доволенском районе, ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов с последующей рекультивацией этих земельных участков в Новосибирске (микрорайон Пашино) и Барабинске. Предусматривается также увеличение объемов лесовосстановления.

В свою очередь, министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что ключевыми направлений работы нацпроекта является улучшение качества питьевой воды в регионе, формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и создание условий для вторичной переработки отходов производства и потребления. Министерство будет, в частности, участвовать в реализации проектов «Комплексная система обращения с ТКО» и «Чистая вода», входящих в национальный проект «Экология».

Значительные средства национального проекта «Экология» будут направлены на улучшение качества питьевой воды в регионе. В период с 2019 по 2024 годы на эти цели в рамках проекта «Чистая вода» предусматривается более 3,1 млрд рублей, из которых из федерального бюджета планируется привлечь более 3 млрд рублей, а 125 млн рублей направить из областного бюджета. Итогом реализации проекта «Чистая вода» должно стать увеличение к 2024 году доли городского населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 99%.

В рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» из федерального бюджета региону на 2020-2021 годы выделены денежные средства в размере 53,5 млн рублей на проектирование и строительство мусоросортировочных линий в Карасукском, Краснозерском, Черепановском районах Новосибирской области.

«Помимо федеральных средств у нас значительно наполнена наша региональная программа развития системы обращения с отходами, которая в настоящее время на три года предполагает предоставление субсидий муниципалитетам в размере 583 миллиона рублей», — отметил Денис Архипов.


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