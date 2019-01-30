Будьте бдительны: Мошенники правдоподобно звонят держателям карт Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников, которые звонят с номеров самого банка и знают многое о клиенте, включая информацию по счету. По мнению экспертов, такая осведомленность возможна только в случае получения данных нелегальным путем из банка, например путем покупки у сотрудников. Звонки настолько правдоподобны, а информация достоверна, что едва ли не единственная защита — перезванивать в банк и проверять информацию.

В социальных сетях появились сообщения о мошеннических действиях в отношении граждан—клиентов Сбербанка с применением социальной инженерии. При поступлении звонка в мобильных телефонах потенциальных жертв определялся номер телефона Сбербанка. В одном случае звонки были с номера 900, в другом — с +7 (495) 500-55-50. Оба указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка. Сомневавшемуся клиенту «сотрудники» также направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка. Кроме того, они предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних трансакциях.

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты. Злоумышленники знали не только ФИО жертвы и номер телефона, но и паспортные данные.

Столкнувшийся с ними клиент Сбербанка рассказал, что ему перезванивали много раз в течение часа. Звонки прекратились только после того, как он сам через онлайн-банк заблокировал карту.

Эксперты подтверждают, что звонок мошенников с официального номера технически вполне реален. «Можно скачать специальное приложение на мобильный телефон, стоимость одного звонка с измененным номером составит несколько рублей,— рассказывает руководитель лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет» Лука Сафонов.— Есть приложения и для отправки СМС».

Много информации о клиенте можно собрать через те же соцсети. Например, по словам господина Сафонова, по номеру автомобиля можно узнать паспортные данные его владельца. Однако точное знание баланса говорит об инсайде в банке, уверены специалисты по информационной безопасности.

«Мы видим явное смещение к адресным атакам потому, что сейчас инсайдеру достаточно легко найти рынок сбыта,— рассказывает глава службы ИБ банка топ-30.— На сайтах в интернете, в Telegram-каналах все чаще встречаются предложения как по базам данных из банков, так и по отдельным клиентам с большим остатком на счету». О торговле данными клиентов Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф-банка, Почта-банка, «Авангарда», «Русского стандарта» и МТС-банка также сообщала компания DeviceLock (без проверки релевантности данных).

Корреспондент “Ъ” случайно стал свидетелем покупки данных клиента Сбербанка у человека, предлагавшего такую услугу через Telegram-канал. Зная номер телефона, он за 99 руб. был готов узнать о наличии счета человека в банке, за 2,5 тыс. руб.— полный номер банковской карты, за 2 тыс. руб.— выписку операций за один месяц, за 8–10 тыс. руб.— кодовое слово, за 5–6 тыс. руб.— паспортные данные владельца, включая прописку. Продавец предлагал совершить любую операцию по любой карте банка и через минуту сообщал остаток по карте, сумму и время операции, соответствовавшие действительности.

Предотвратить утечки такого рода технически не просто, отмечает гендиректор Zecurion Алексей Раевский. «У банков низкая мотивация, так как ответственность за утечку банковской тайны довольно призрачна,— поясняет он.— В то же время найти инсайдера в банке не самая тривиальная задача».

В Сбербанке заверили, что внимательно изучают «подобные случаи мошеннических действий» в отношении клиентов и «постоянно совершенствуют систему антифрода». «Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк,— добавили там.— Вопросы подделки номеров телефонов следует адресовать операторам связи, однако достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют».

В ЦБ говорят, что сейчас в информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют четыре оператора связи. В период с 1 сентября 2017-го по 31 августа 2018 года ФинЦЕРТ направил на блокировку 127 номеров мобильных операторов и номеров в коде 8-800, а также более 100 массовых мошеннических СМС-рассылок. Работу планируется усилить, наладив взаимодействие с операторами не только мобильной связи, но и ip-телефонии и мессенджеров, телеком-провайдерами, заверили в ЦБ.

Пока же клиентам Сбербанка остается только повышать бдительность и проверять подозрительные звонки, самостоятельно перезванивая в банк. «Мошенники могут инициировать звонок с любого номера, однако они не могут на этот номер звонок принять,— отмечает Лука Сафонов.— Поэтому, если вам звонят из банка, просто перезвоните ему сами по любому из официальных номеров».

Источник: Коммерсантъ