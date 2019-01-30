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Кто оставил детские варежки в маршрутке?

Заберите у водителя.

30.01.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало ооо экспресс-сервис:
Кто оставил детские варежки в маршрутке №18 с713тн — заберите у водителя.


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