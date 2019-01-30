Неприкасаемых нет: По подозрению в организации убийств задержали сенатора прямо в Совфеде

Спикер от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков
Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании сенатора. Представителя от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова увезли в СИЗО прямо из зала заседаний Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения в организации убийства двух человек. А также причинении тяжкого вреда еще одному человеку. Кроме того, открыто дело об организации преступной группировки в 2010 году.
Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела по факту создания и участия в преступной организации (ч.ч. 2,3 ст.210 УК РФ), хищения природного газа ПАО «Газпром», поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ (ч.4 ст.159 УК РФ), а также убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и других преступлений задержан член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.
30 января по результатам рассмотрения представления генпрокурора РФ Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.
Также в рамках уголовного дела задержан Рауль Арашуков – отец Рауфа Арашукова. Он, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет.
Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.
В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям, заявила официальный представитель глава СКР Светлана Петренко.
После начала заседания Совета Федерации 30 января председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила его закрытым. В этом случае отключается трансляция для прессы. Затем в зал вошли генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который прочел постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом РБК рассказал один из очевидцев.
По словам собеседника РБК, Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала ему не сопротивляться.
После этого Чайка огласил список предъявленных Арашукову обвинений, среди которых упоминались заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти.
В ходе состоявшегося в Совфеде голосования абсолютное большинство сенаторов, за исключением одного воздержавшегося, высказались за снятие неприкосновенности с Арашукова, после чего его окружили и вывели из зала заседаний четверо силовиков.
В пресс-службе «Единой России» сообщили, что членство Арашукова в партии приостановлено.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в эфире радио Sputnik громкое задержание.
«Этим решением подчеркнуто, что неприкасаемых в России нет. Если есть факты, они требуют расследования. А для более детального расследования необходимо снимать неприкосновенность. Какими будут результаты этого расследования — жизнь покажет. Решение о наделении его полномочиями принималось в регионе. И это свидетельствует о том, что есть проблемы с формированием кадров в этом конкретном регионе. Расследование, которое будет проходить, выявит обстоятельства с данным назначением», — отметил сенатор.
Понравилось из интернету, после слов вошедших в зал оперативников «Руки вверх, вы арестованы» половина зала подняла руки, а вторая упала в обморок
А в целом, к Совету Федерации есть множество вопросов и самый главный из них, зачем вообще нужен этот «орган власти» на содержание которого тратится 5 млрд рублей в год, никакой практической функции сей орган не несёт, просто заседают так называемые сенаторы, миллионеры и миллиардеры, многие из которых имеют весьма мутное прошлое и настоящие и совершенно не понятно, чем занимаются, трут какие-то свои личные дела, вот и убийцы появились, жулики, воры и убийцы, такая нынче в нашей любимой стране элита, которые указывают, как нам жить и постоянно генерируют идиотские законы.
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А казалось бы, при назначении на должность такого уровня любой кандидат должен проходить тщательную проверку, в том числе и на возможную причастность к криминальной деятельности.)
Все знают, что при желании можно было бы найти у каждого нашего чинуши, не только сенаторов, т.н. «грязное белье» как минимум с коррупцией…был бы такой приказ…
здесь обыкновенная «борьба пауков в банке» между собой …кланы во власти воюют между собой за очередной кусок бабла и сферу влияния …)
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СФ это просто синекура для «лучших людей города», вроде и посадить надо лет на 10-15, но свой ведь, так что иди-ка друг в Совет Федерации о России думать Правда иногда «сенаторы» совершенно дуреют от подобного существования и переходят рамки дозволенного, небольшую статистику тут выкатили, 12 членов Совета Федерации осуждены за последние 10 лет. От убийств и изнасилований до стрельбы и воровства. Еще 4 сенатора в розыске. Итого, с учетом 170 мест в Совфеде, каждый десятый сенатор – уголовник
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У Мутко денег не хватило кресло купить))
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В пресс-службе «Единой России» сообщили, что членство Арашукова в партии ПЖиВ приостановлено.
Пандформирование несет восполнимые потери.
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«Сенатору Рауру Арашукову из-за недостаточного знания русского языка потребовался переводчик. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.
По информации ведомства, на допросе, где сенатор допрашивался в качестве обвиняемого, переводчик ему был предоставлен.
«Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен», — говорится в сообщении СК.»
А ведь этот «сенатор» много лет сидел в СФ и принимал законы. Наверное, для такой работы знание русского языка не требуется.
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В задержании участвовали Бастрыкин и Чайка.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/30/403591-neprikasaemyx-net-po-podozreniyu-v-organizacii-ubijstv-zaderzhali-senatora-pryamo-v-sovfede
А Золотова чего не позвали на гелеке?
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« это же самый дебильный конь, которого я видел» / мультфильм « Добрыня и змей горыныч»/, а вдруг он интервью даст ( упаси господи) — где же ещё такого сыщешь?
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«У нас нет не прикосаемых» — сказал вождь племени тумба-юмба, выдавая обед из своей старой жены соплименниам.
Особенно ее радовали взгляды двух новых жён и ближайших соратников
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От редакции:
Как преступники попадают во власть?
НВР: Ну вас и вопросики
«Если ты не можешь побороть власть, которая с тобой борется, то должен возглавить ее!» — лозунг на стене камеры.
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