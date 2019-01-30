Неприкасаемых нет: По подозрению в организации убийств задержали сенатора прямо в Совфеде

Следственный комитет России подтвердил информацию о задержании сенатора. Представителя от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова увезли в СИЗО прямо из зала заседаний Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения в организации убийства двух человек. А также причинении тяжкого вреда еще одному человеку. Кроме того, открыто дело об организации преступной группировки в 2010 году.

Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела по факту создания и участия в преступной организации (ч.ч. 2,3 ст.210 УК РФ), хищения природного газа ПАО «Газпром», поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ (ч.4 ст.159 УК РФ), а также убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова и других преступлений задержан член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.

30 января по результатам рассмотрения представления генпрокурора РФ Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.

Также в рамках уголовного дела задержан Рауль Арашуков – отец Рауфа Арашукова. Он, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет.

Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям, заявила официальный представитель глава СКР Светлана Петренко.

После начала заседания Совета Федерации 30 января председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила его закрытым. В этом случае отключается трансляция для прессы. Затем в зал вошли генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который прочел постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом РБК рассказал один из очевидцев.

По словам собеседника РБК, Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала ему не сопротивляться.

После этого Чайка огласил список предъявленных Арашукову обвинений, среди которых упоминались заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти.

В ходе состоявшегося в Совфеде голосования абсолютное большинство сенаторов, за исключением одного воздержавшегося, высказались за снятие неприкосновенности с Арашукова, после чего его окружили и вывели из зала заседаний четверо силовиков.

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что членство Арашукова в партии приостановлено.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в эфире радио Sputnik громкое задержание.

«Этим решением подчеркнуто, что неприкасаемых в России нет. Если есть факты, они требуют расследования. А для более детального расследования необходимо снимать неприкосновенность. Какими будут результаты этого расследования — жизнь покажет. Решение о наделении его полномочиями принималось в регионе. И это свидетельствует о том, что есть проблемы с формированием кадров в этом конкретном регионе. Расследование, которое будет проходить, выявит обстоятельства с данным назначением», — отметил сенатор.