Слуховой аппарат надо брать: Так на просьбу пенсионера говорить громче ответил мэр Белгорода

29 января в городском совете Белгорода приняли окончательный вариант проекта новых правил благоустройства. Теперь жителям города придется участвовать в содержании муниципальных территорий и дворов. Во время представления проекта горожанам один из слушателей попросил врио мэра Белгорода Юрия Галдуна громче говорить в микрофон.
«Я не виноват, что не слышно. Слуховой аппарат надо брать», — ответил на просьбу мужчины исполняющий обязанности градоначальника.
Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал видеозапись, сделанную накануне во время заседания седьмой сессии городского совета. Во время выступления Галдуна присутствующий в зале пожилой мужчина крикнул: «Юрий, вас не слышно». «Я не виноват, что не слышно, слуховой аппарат надо брать», — ответил чиновник. Присутствующие в зале пристыдили его.
Позже Юрий Галдун, посоветовавший не расслышавшему его пенсионеру воспользоваться слуховым аппаратом, принес извинения за свои слова, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Ткачев.
«Правительство области, конечно, не одобряет подобные действия и высказывания руководителей, но, насколько нам известно, Юрий Владимирович уже принес извинения», — сказал Ткачев.
Галдун стал временно исполняющим обязанности главы Белгорода 21 января вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Полежаева. До этого Галдун был заместителем губернатора, возглавлял департамент ЖКХ. Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдет 12 марта. Официальных данных о том, что Галдун примет в нем участие, нет.
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И ведь прав!Не слышите,пользуйтесь техникой,21 век на дворе…
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21-й век на дворе а микрофонами зал заседания не оснащён, не то что в нашей администрации.
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А у его рта что тогда торчит?
Муляж микрофона?
Значит денежки на медиаоснастку зала распилили, а пенсионеров заставили прислушиваться к шепоту, улавливая каждый бзык начальства.
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