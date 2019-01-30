Слуховой аппарат надо брать: Так на просьбу пенсионера говорить громче ответил мэр Белгорода

29 января в городском совете Белгорода приняли окончательный вариант проекта новых правил благоустройства. Теперь жителям города придется участвовать в содержании муниципальных территорий и дворов. Во время представления проекта горожанам один из слушателей попросил врио мэра Белгорода Юрия Галдуна громче говорить в микрофон.

«Я не виноват, что не слышно. Слуховой аппарат надо брать», — ответил на просьбу мужчины исполняющий обязанности градоначальника.

Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал видеозапись, сделанную накануне во время заседания седьмой сессии городского совета. Во время выступления Галдуна присутствующий в зале пожилой мужчина крикнул: «Юрий, вас не слышно». «Я не виноват, что не слышно, слуховой аппарат надо брать», — ответил чиновник. Присутствующие в зале пристыдили его.



Позже Юрий Галдун, посоветовавший не расслышавшему его пенсионеру воспользоваться слуховым аппаратом, принес извинения за свои слова, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Ткачев.

«Правительство области, конечно, не одобряет подобные действия и высказывания руководителей, но, насколько нам известно, Юрий Владимирович уже принес извинения», — сказал Ткачев.

Галдун стал временно исполняющим обязанности главы Белгорода 21 января вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Полежаева. До этого Галдун был заместителем губернатора, возглавлял департамент ЖКХ. Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдет 12 марта. Официальных данных о том, что Галдун примет в нем участие, нет.