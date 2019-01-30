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Слуховой аппарат надо брать: Так на просьбу пенсионера говорить громче ответил мэр Белгорода

Позже чиновник извинился. Юрий Галдун занимает пост белгородского градоначальника временно. Видео с заседания и резкой репликой врио главы опубликовано в сети.(ВИДЕО)

30.01.2019 Фото: © пресс-служба администрации Белгорода 3 коммент.
 
Слуховой аппарат надо брать: Так на просьбу пенсионера говорить громче ответил мэр Белгорода

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун

29 января в городском совете Белгорода приняли окончательный вариант проекта новых правил благоустройства. Теперь жителям города придется участвовать в содержании муниципальных территорий и дворов. Во время представления проекта горожанам один из слушателей попросил врио мэра Белгорода Юрия Галдуна громче говорить в микрофон.

«Я не виноват, что не слышно. Слуховой аппарат надо брать», — ответил на просьбу мужчины исполняющий обязанности градоначальника.

Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал видеозапись, сделанную накануне во время заседания седьмой сессии городского совета. Во время выступления Галдуна присутствующий в зале пожилой мужчина крикнул: «Юрий, вас не слышно». «Я не виноват, что не слышно, слуховой аппарат надо брать», — ответил чиновник. Присутствующие в зале пристыдили его.


Позже Юрий Галдун, посоветовавший не расслышавшему его пенсионеру воспользоваться слуховым аппаратом, принес извинения за свои слова, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Ткачев.

«Правительство области, конечно, не одобряет подобные действия и высказывания руководителей, но, насколько нам известно, Юрий Владимирович уже принес извинения», — сказал Ткачев.

Галдун стал временно исполняющим обязанности главы Белгорода 21 января вместо досрочно ушедшего в отставку Константина Полежаева. До этого Галдун был заместителем губернатора, возглавлял департамент ЖКХ. Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдет 12 марта. Официальных данных о том, что Галдун примет в нем участие, нет.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    И ведь прав!Не слышите,пользуйтесь техникой,21 век на дворе…

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  2. Аноним

    21-й век на дворе а микрофонами зал заседания не оснащён, не то что в нашей администрации.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      А у его рта что тогда торчит?
      Муляж микрофона?
      Значит денежки на медиаоснастку зала распилили, а пенсионеров заставили прислушиваться к шепоту, улавливая каждый бзык начальства.

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