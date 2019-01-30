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Заподозрил в мошенничестве пославших SMS с номера 900 житель Бердска

В сообщении предлагалось оплатить услугу «Новосибирскэнергосбыта». Доверчивый мужчина отправил код и с его счета списались 450 рублей.

30.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Заподозрил в мошенничестве пославших SMS с номера 900 житель Бердска

Окно для оплаты электроэнергии в сервисе «Сбербанк Онлайн»

Вечером 29 января в «Курьер. Среда. Бердск» обратился бердчанин Александр. Он засомневался, что деньги, оплаченные за электроэнергию, он перечислил по адресу.

-Получил SMS «Для оплаты счета от Новосибирскэнергосбыт отправьте код на номер 900». Код я отправил, а теперь тревожусь — пошли ли по назначению мои 450 рублей. Хочу узнать: плату за электроэнергию по-прежнему принимает Новосибирскэнергосбыт или это мошенники шлют SMS? Может городские власти объяснят? — поинтересовался у «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр отметил, что раньше у него не было проблем, связанных с квартплатой — все счета он оплачивал посредством мобильного приложения Сбербанка. Теперь же бердчанину приходится оплачивать платежки в РКЦ, которые, как и он, работают до шести часов вечера.

— На новую систему перешли, а неудобства остались, — сетует мужчина.

Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 января, что за электроэнергию бердчане платят деньги только поставщику услуги. КБУ же является лишь посредником, совершая начисление по платежу.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» на телефонные номера потребителей действительно приходят SMS-оповещения об оплате коммунальных услуг. Так, подключив услугу автоплатежа по лицевому счёту, плательщик может задать его «максимальную сумму». В случае, если выставленный счет окажется больше предполагаемой суммы, то он будет оплачен только после подтверждения кода, который автоматически приходит на телефонный номер абонента. Каждый месяц банк проверяет счёт, предоставленный управляющей компанией, а после списывает деньги с карты в счет оплаты коммунальной услуги.

Александр просчитал примерную сумму платежа и согласился с тем, что она соответствуют привычной ежемесячной плате за электроэнергию. Все же правоохранители предупреждают: если в тексте SMS с неизвестного номера вы заподозрили признаки мошенничества, то лучше воздержаться от общения и не подтверждать пересылку денежных средств посредством ответных SMS.


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