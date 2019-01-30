Самой безопасной страной мира признали Исландию

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания.

Основными критериями были выбраны вероятность военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, уровень экономического развития, а также вероятность природной катастрофы.

Россия занимает в рейтинге лишь 108-е место, что связано с якобы высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономики.

Самой безопасной страной, по версии издания, стала Исландия, второе место заняла Швейцария, на третьем — Финляндия.

В первую десятку также вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

США расположились на 65-м месте из-за высокого уровня преступности, а также высокой вероятности природной катастрофы. Самыми небезопасными странами признаны Гватемала, Йемен и Филиппины.

Источник: РИА Новости