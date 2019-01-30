Военное нападение на Россию считают реальным 56% ее граждан

Более половины россиян опасаются военной угрозы со стороны других стран, показал опрос Левада-центра. В то же время рекордное число респондентов верят в способность армии защитить страну.
В середине декабря 2018 года более половины россиян — 56% — заявили о существовании военной угрозы России со стороны других стран. 39% в такой угрозе сомневались или отрицали ее, следует из данных Левада-центра.
За время исследований, проводящихся с 2000 года, наибольший страх россиян перед войной социологи фиксировали на фоне революции на Украине и конфликта в Донбассе. В январе 2014 года 56% россиян опасались войны, в январе 2015-го — 68% (рекорд за все годы замеров). Затем опасения постепенно снижались вплоть до декабря прошлого года.
88% респондентов уверены, что российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других государств. Это максимальный показатель за все годы опросов. В январе 2014 года подобное мнение разделяли 60%, но в последующие годы (время конфликта в Донбассе и российского участия в войне в Сирии) этот показатель не опускался ниже 80%.
Риски третьей мировой
В реальную угрозу масштабной войны между Россией и странами НАТО верят 47% россиян, следовало из опроса ФОМа в прошлом апреле. Не видят такой угрозы 39% опрошенных. 48% заявили о том, что угроза масштабной войны между Россией и НАТО выше, чем два-три года назад.
Из верящих в угрозу большой войны респондентов 17% согласны с тем, что в ней могут применить ядерное оружие. 75% опрошенных убеждены, что человечество не переживет ядерную войну.
Высокий уровень опасений войны связан с общим ощущением конфликта с Западом и изоляции страны, объясняет социолог Левада-центра Денис Волков. «На фокус-группах часто можно услышать мнение, что война уже идет, только пока холодная, где США выступают против нас — «руками европейцев и украинцев», — пояснил ученый. — Это страхи из-за того, что все никак не может разрешиться, накапливается усталость».
Политолог Михаил Виноградов говорит о трех возможных факторах, приводящих к высокому уровню напряженности в обществе. Это внешнеполитическая повестка — люди видят большое число международных событий, подаваемых в новостях как проявления недоброжелательности и агрессии в отношении России. Далее идет милитаристская повестка на телевидении, сообщения о регулярных учениях, которые создают ощущение предвоенной атмосферы. И акцентирование в новостях темы потенциала и силы России. «В силу ощущения этой силы думать о возможности войны не так страшно, как между 1945 и 2014 годами», — полагает эксперт.
Политолог Виноградов отмечает «российско-центричную модель мира» в государственных медиа, в которой множество событий, включая венесуэльские, объясняются именно как связанные с Россией. «О внешней политике говорится очень много, но не говорится почему, — вот люди и прочитывают в контексте война/не война», — заключил эксперт.
Опрос 1,6 тыс. респондентов проведен Левада-центром 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского совершеннолетнего населения. Социологи провели личные интервью в 136 населенных пунктах в 52 регионах.
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56%, хм, что-то мало, надо усилить пропаганду и нагнетание истерии по всем госСМИ, подтянуть хотя бы до 65%, кругом враги, сплотимся вокруг Национального Лидера, а там глядишь и новые «выборы» пройдут как надо
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Прилетели инопланетяне, глядят — выжженная земля, стали исследовать что случилось с планетой, нашли обломок кремлёвской звезды и надпись — победили русские…
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русские победят? кто то думает по другому :
России предрекли проигрыш в войне с Японией. Военные возможности Японии на Дальнем Востоке явно превосходят российские, пишет для «Военно-промышленного курьера» доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев.
«По материалам открытой печати, на Дальневосточном ТВД (театр военных действий — прим. «Ленты.ру») у нас 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии 66 кораблей, в том числе пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть — новые. В наличии семь ракетных, восемь десантных, 25 минно-тральных катеров, пять морских танкеров, два корабля управления, два поисково-спасательных судна, один минный заградитель, три БДК и два малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов», — заявляет эксперт.
По его мнению, один из возможных сценариев российско-японского военного конфликта заключается в том, что «Япония, пользуясь многократным превосходством в личном составе и вооружении, наносит внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам».
«США будут в стороне, убеждая Россию не применять ядерное оружие. Китай, скорее всего, займет нейтральную позицию, но возможен вариант требования определенной доли, однозначного отказа Пекина от территориальных претензий к России мы не слышали», — пишет автор.
Согласно Зайцеву, конфликт завершится размещением на оспариваемых территориях американских военных. (с)
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Не тошнит от разговор о войне?
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