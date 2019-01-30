Военное нападение на Россию считают реальным 56% ее граждан

Более половины россиян опасаются военной угрозы со стороны других стран, показал опрос Левада-центра. В то же время рекордное число респондентов верят в способность армии защитить страну.

В середине декабря 2018 года более половины россиян — 56% — заявили о существовании военной угрозы России со стороны других стран. 39% в такой угрозе сомневались или отрицали ее, следует из данных Левада-центра.

За время исследований, проводящихся с 2000 года, наибольший страх россиян перед войной социологи фиксировали на фоне революции на Украине и конфликта в Донбассе. В январе 2014 года 56% россиян опасались войны, в январе 2015-го — 68% (рекорд за все годы замеров). Затем опасения постепенно снижались вплоть до декабря прошлого года.

88% респондентов уверены, что российская армия способна защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других государств. Это максимальный показатель за все годы опросов. В январе 2014 года подобное мнение разделяли 60%, но в последующие годы (время конфликта в Донбассе и российского участия в войне в Сирии) этот показатель не опускался ниже 80%.

Риски третьей мировой

В реальную угрозу масштабной войны между Россией и странами НАТО верят 47% россиян, следовало из опроса ФОМа в прошлом апреле. Не видят такой угрозы 39% опрошенных. 48% заявили о том, что угроза масштабной войны между Россией и НАТО выше, чем два-три года назад.

Из верящих в угрозу большой войны респондентов 17% согласны с тем, что в ней могут применить ядерное оружие. 75% опрошенных убеждены, что человечество не переживет ядерную войну.

Высокий уровень опасений войны связан с общим ощущением конфликта с Западом и изоляции страны, объясняет социолог Левада-центра Денис Волков. «На фокус-группах часто можно услышать мнение, что война уже идет, только пока холодная, где США выступают против нас — «руками европейцев и украинцев», — пояснил ученый. — Это страхи из-за того, что все никак не может разрешиться, накапливается усталость».

Политолог Михаил Виноградов говорит о трех возможных факторах, приводящих к высокому уровню напряженности в обществе. Это внешнеполитическая повестка — люди видят большое число международных событий, подаваемых в новостях как проявления недоброжелательности и агрессии в отношении России. Далее идет милитаристская повестка на телевидении, сообщения о регулярных учениях, которые создают ощущение предвоенной атмосферы. И акцентирование в новостях темы потенциала и силы России. «В силу ощущения этой силы думать о возможности войны не так страшно, как между 1945 и 2014 годами», — полагает эксперт.

Политолог Виноградов отмечает «российско-центричную модель мира» в государственных медиа, в которой множество событий, включая венесуэльские, объясняются именно как связанные с Россией. «О внешней политике говорится очень много, но не говорится почему, — вот люди и прочитывают в контексте война/не война», — заключил эксперт.

Опрос 1,6 тыс. респондентов проведен Левада-центром 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского совершеннолетнего населения. Социологи провели личные интервью в 136 населенных пунктах в 52 регионах.

Источник: РБК





