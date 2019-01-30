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Выбрался из долговой налоговой ямы КБУ Бердска

Власть говорит о «финансовом оздоровлении ключевого предприятия» города: практически в 4 раза уменьшилась задолженность по налогам, дебиторка сократилась вдвое.

30.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Выбрался из долговой налоговой ямы КБУ Бердска

КБУ Бердска решил пересмотреть свои расходы

В январские каникулы заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и рассказал об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й. Он отметил, что коммунальная отрасль города достаточно обширная, в двух словах об итогах минувшего года «тяжело сказать».

Так, по словам Владимира Захарова в «ключевом предприятии» Бердска в 2018 году произошли кардинальные изменения. В Комбинат бытовых услуг пришла новая команда, которую возглавил Владимир Воспанчук.

-Перед этим предприятием была поставлена задача финансового оздоровления. Результаты уже есть: сегодня предприятие вылезло из долговой налоговой ямы, практически в четыре раза уменьшилась задолженность по налогам, дебиторская задолженность уменьшилась почти вдвое. На декабрь она сократилась с 470 млн до 280 млн рублей.

На 30% снизилась задолженность кредиторская. Проведены переговоры с газовиками, котельной ТГК, Энергосбытом. Практически везде подписаны мировые и допсоглашения, составлены графики погашения задолженностей. Предприятие оздоравливается, исполнительные листы, которые душили предприятие, многие кредиторы сняли.

Сегодня можно говорить о начале финансового оздоровления. Те договоры, контракты, которые являлись неэффективными для предприятия, но были заключены на десятки миллионов рублей,  проанализированы и расторгнуты. Эти деньги были использованы на погашение кредиторской задолженности, налогов и подготовки города к зиме 2019 года. Я уверен, что эта работа будет продолжена и в следующем году. Благодаря этому мы перейдем ко второму этапу — больше денег начнем вкладывать в коммунальные сети города, — сообщил Владимир Захаров.


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(3) Комментариев

  1. a.danilov

    вот что макбук животворящий делает! :-D

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  2. Аноним

    Достаточно набрать в любом поисковике сколько субсидий из бюджета получило КБУ в 2018 году и «причина финансового оздоровления» станет понятна.

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  3. Аноним

    как только прохфессоров-академиков из КБУ повыгнали, так доходы попёрли! :-D

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