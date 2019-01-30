Снизят цены на iPhone в России

Компания Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в ряде государств, где имело место серьезное ослабление национальных валют по отношению к доллару. Об этом заявил глава Apple Тим Кук во вторник в интервью агентству Reuters.

Как он констатировал, в странах, где курсы национальных валют в течение последнего года снизились по отношению к доллару, цена iPhone, «очевидно, повысилась более значительно». По словам главы Apple, сотрудники компании «провели оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков». Как уточнил Кук, в итоге в Apple «решили вернуться к тому, что более соответствует прошлогодним местным ценам» на продукцию компании, чтобы повысить объемы продаж.

По данным Reuters, это второй случай за 12 лет, когда компания снижает стоимость на флагманские смартфоны iPhone. Кук не уточнил, о каких именно странах идет речь. Представители Apple, как констатирует агентство, ранее отмечали, что национальные валюты ослабли к доллару, в том числе в России, Турции и Бразилии. Компания также зафиксировала снижение объемов продаж iPhone в Китае.

Во вторник Apple сообщила, что в течение трех месяцев, которые завершились 29 декабря 2018 года, общая выручка компании составила $84,31 млрд, а чистая прибыль — $19,97 млрд. Оба показателя продемонстрировали снижение по сравнению с данными за первый квартал 2018 финансового года. Тогда выручка Apple составила $88,29 млрд, а прибыль — $20,06 млрд.

Источник: ТАСС