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Рушится на головы жителей козырек над подъездом общежития в Бердске

В УК говорят, что угрозы обрушения нет, и на ремонт козырька деньги должны собрать жильцы. Бердчане опасаются, что когда-нибудь кого-то опасная плита «прихлопнет».

30.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Светланы Архиповой Один комментарий
 
Рушится на головы жителей козырек над подъездом общежития в Бердске

На ремонт козырька требуется порядка 45 тыс. рублей

Боятся выходить из подъезда и входить в него жители общежития №40 по ул. Ленина. Козырек из подъезда вот-вот рухнет на головы людей, утверждали бердчане. Часть бетонной плиты уже развалилась, крошка, где поменьше, где побольше, падает вниз.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Архипова, она каждый день водит ребенка в сад и опасается за его здоровье, когда вместе с ним минует опасный участок под козырьком.

— Этот козырек точно скоро кому-то упадет на голову, — возмущалась Светлана.

Жители дома №40 обращались по данной проблеме в УК «Вербена», но козырек по прежнему находится в аварийно-опасном состоянии, отметила Архипова.

Жители дома №40 по ул. Ленина за последние несколько месяцев уже несколько раз попадали в сложные ситуации.

Опасаясь трагедии, они в октябре 2018 года обратились в «Курьер. Среда. Бердск». Рассказали, что после капитального ремонта бывшего общежития в 2017 году в кухнях и комнатах текут батареи и трубы отопления, искрит электропроводка.

— Электропроводка в кухне искрит, провода торчат. Стены то ведь у нас картонные, тонкие, в случае пожара мы выгорим все. Да и трубы текут, мы баночки подставляем, чтоб в них вода стекала. В управляющую компанию мы обращались и год назад и недавно, непосредственно к директору. Она заявила, что это все платные услуги, оплачивайте, мол, и мы вам все сделаем. Я вот не могу понять — за что мы платим вообще? Подъезд у нас сто лет не ремонтировался, даже почтовых ящиков нет. Стены посыпались. Своими силами подъезд убираем, поддерживаем чистоту. Как в древние времена живем. Года три назад ведь все было бесплатно, — недоумевал Олег Захаров.

Бердчанин отметил, что год назад в доме провели капитальный ремонт — отремонтировали крышу, заменили трубы отопления, водоотведение в комнатах.

По словам руководителя УК «Вербена» Ирины Деминцевой, жители не обращались в управляющую компанию по поводу опасного козырька.

— У дома долгов порядка 800 тыс. рублей. Мы сделали козырек только над вторым подъездом. Он там был аварийный, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Деминцева.

По словам руководителя «Вербены», козырек над вторым подъездом отремонтировали за счет УК. Что касается козырька над первым подъездом, то он действительно достаточно страшный, но угрозы обрушения нет, заверила Деминцева.

Чтобы отремонтировать козырек, жители должны собрать порядка 40-45 тыс. рублей.

— Как минимум жители должны прийти в управляющую компанию с вопросом: что делать? Вот и все, — подчеркнула Ирина Андреевна.


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(1) Комментарий

  1. Мыша

    Ну и где общественный резонанс ?

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