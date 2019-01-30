Ваш той-терьер?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалНынешней ночью (с 29 на 30 января) в первом подъезде дома по адресу ул. К.Маркса, 22а найдена маленькая собачка порода типа той-терьер чёрного цвета с кожаным ошейником тёмно коричневого цвета.