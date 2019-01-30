Фото: нам подкинули котят

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаЗдравствуйте! Крик души о помощи. В подъезд дома по ул. Ленина, 10/3 подкинули двух котят. Они очень ждут своего хозяина. На вид около 1.5 месяцев. Спокойные, ласковые, чистенькие.