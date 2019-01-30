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Сбой в работе Instagram и Gmail произошел по всему миру

Наибольшая часть пользователей (42%) столкнулась с проблемами при авторизации. Еще 31% сообщили о трудностях при получении электронных писем, 25% заявили о сложностях при работе с сайтом.

30.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Сбой в работе Instagram и Gmail произошел по всему миру

Сервисы виснут

Пользователи электронной почты Gmail во вторник, 29 января, сообщали о сбоях в работе сервиса. Об этом говорится на сайте DownDetector, который занимается мониторингом интернет-ресурсов.

По данным портала, сообщения о сбоях начали поступать около 14:15 по мск. Наибольшая часть пользователей (42%) столкнулась с проблемами при авторизации. Еще 31% сообщили о трудностях при получении электронных писем, 25% заявили о сложностях при работе с сайтом Gmail.

Больше всего сообщений о сбоях поступают из европейских стран: Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Испании. Проблемы также наблюдаются в США и Южной Америке, особенно в Бразилии, Аргентине и Чили.

Ранее в этот же день произошел массовый cбoй в работе социальной сети Instagram. Сообщения о нeполадках стали пoступать в 3:22 мск. На пике их число составило 25,9 тыс.

Источник: iz.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот абсолютно плевать.

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