Сбой в работе Instagram и Gmail произошел по всему миру

Пользователи электронной почты Gmail во вторник, 29 января, сообщали о сбоях в работе сервиса. Об этом говорится на сайте DownDetector, который занимается мониторингом интернет-ресурсов.

По данным портала, сообщения о сбоях начали поступать около 14:15 по мск. Наибольшая часть пользователей (42%) столкнулась с проблемами при авторизации. Еще 31% сообщили о трудностях при получении электронных писем, 25% заявили о сложностях при работе с сайтом Gmail.

Больше всего сообщений о сбоях поступают из европейских стран: Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Испании. Проблемы также наблюдаются в США и Южной Америке, особенно в Бразилии, Аргентине и Чили.

Ранее в этот же день произошел массовый cбoй в работе социальной сети Instagram. Сообщения о нeполадках стали пoступать в 3:22 мск. На пике их число составило 25,9 тыс.

Источник: iz.ru