В первый класс примут 38 тыс. детей школы Новосибирской области

Прием в первый класс детей Новосибирской области начнется с 1 февраля 2019 года и завершится не позднее 30 июня – запись возможна как при личном посещении школы, так и через Единый портал госуслуг. О готовности региона к приемочной кампании и удобных электронных сервисах, реализуемых в области, шла речь на пресс-конференции 29 января.

«Министерством образования Новосибирской области совместно с департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий была проделана серьезная ответственная работа на межведомственном уровне, в результате все 100% школ имеют возможность записи через портал Госуслуг. Мы ожидаем, что в этом году у нас будет около 38 000 первоклассников – это больше, чем было в прошлом году, поэтому все необходимые мероприятия должны быть проведены на высоком уровне», – отметила заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Подготовительной кампании уделено высокое внимание. Сервис записи в первый класс доступен как через стационарные компьютеры, так и через мобильное приложение. «Процесс записи детей в первый класс через Единый портал госуслуг полностью прозрачен и позволяет отследить все этапы. Формируется единая очередь, приоритетом является время поступления заявления в систему как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Преимуществом использования электронной подачи заявления является отсутствие ограничения по времени подачи, портал госуслуг работает в режиме 24 на 7», – сообщил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Запись в первый класс максимально упрощена и включает в себя восемь шагов, которые можно пройти за три минуты. Для записи необходимо ввести данные о ребенке, выбрать школу и класс, прикрепить сканы документов. После направления электронного заявления в личном кабинете на портале госуслуг на всех этапах рассмотрения осуществляется информирование о статусе (также возможно информирование через электронную почту или SMS-сообщение). Как только заявление поступает в систему, заявлению присваивается статус «Заявление зарегистрировано».

Запись в школу будет доступна на Едином портале госуслуг с 00.00 часов 1 февраля 2019 года. В том числе и в Бердске, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Учитывая ожидаемый «наплыв» пользователей, на системе было проведено предварительное нагрузочное тестирование, которое дало положительные результаты. Кроме того, во время старта кампании будут дежурить технические специалисты для оперативного устранения каких-либо непредвиденных ситуаций.

Из важных особенностей приемочной кампании 2019 года – доступна форма приложения электронных копий документов (ранее сканы не допускались). «Решение о зачислении принимается на основе сканов и ходить в школу родителям не нужно, оригиналы документов можно принести либо на перекличку, либо на первое родительское собрание», – подчеркнул Анатолий Дюбанов.