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Путин включил Травникова в состав президиума Госсовета России

Кроме губернатора Новосибирской области в руководство Госсовета включили семерых глав регионов, в том числе Ставрополья, Кубани и Магаданской области.

30.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Берсдк Нет комментариев
 
Путин включил Травникова в состав президиума Госсовета России

Губернатор НСО Андрей Травников

Президент России Владимир Путин включил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в состав президиума Государственного совета Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением главы государства «О президиуме Государственного совета РФ» от 28 января 2019 года № 23-рп осуществлена ротация состава президиума Госсовета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вместе с Андреем Травниковым, членами президиума Госсовета также стали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов.


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