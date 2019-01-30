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Инструкция: Как по закону получить землю, на которую нет документов

Если у человека есть документ о выделении земли для личного хозяйства до введения в действие Земельного кодекса, и в нем не указано право, на котором этот участок предоставлен, то он считается предоставленным на праве собственности.

30.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Инструкция: Как по закону получить землю, на которую нет документов

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Интересное решение по так называемым «земельным» спорам приняла недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересмотрела итоги спора гражданки с муниципальными чиновниками.

Жительница Ленинградской области хотела получить в наследство огород, на котором почти два десятка лет трудился ее отец. Землю он получил в самом начале 90-х годов, когда сотки давали гражданам именно под посадки картошки и капусты. При этом что-либо строить на этих сотках было запрещено — только сажать.

Когда отец умер, его дочь стала вступать в наследство, которое ей в завещании перечислил отец. Но нотариус отказался оформлять наследнице огород, заявив, что положенных документов на грядки — нет.

Дочка пошла в суд и просила признать за ней право собственности на шесть соток отцовского огорода. Но местные суды женщине отказали. По их мнению, участок дали мужчине во временное пользование. Значит, у дочери не возникло «постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения».

Верховный суд сказал, что это неправильное решение.

По мнению Верховного суда, когда мужчине предоставляли землю под огород, действовал Земельный кодекс РСФСР. В нем есть 6 статья, в которой сказано, что земли, находящиеся в государственной собственности, могут передаваться гражданам советами народных депутатов в пользование, пожизненное наследуемое владение и собственность.

А еще есть закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (№137 от 25 октября 2001 года). В нем написано следующее: если участок до введения в действие Земельного кодекса был выделен для личного подсобного хозяйства или садоводства с огородничеством, то человек, обладающий таким участком, вправе зарегистрировать право собственности на него.

Если у человека есть документ, которым ему выделяли участок для личного хозяйства до введения в действие Земельного кодекса, и в нем не указано право, на котором этот участок предоставлен, то он считается предоставленным гражданину на праве собственности.

В ленинградском деле Верховный суд увидел, что сельсовет в 1991 году дал гражданину участок. Но никаких сведений о виде права, на котором дали сотки — нет. В таком случае, заявил Верховный суд, следует считать, что участок предоставлялся гражданину на праве собственности, поэтому спор надо решить по-новому.

Источник: РГ


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