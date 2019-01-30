На 24 % вырос импорт пальмового масла в Россию в 2018 году

Россия в ноябре 2018 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 84,5% по сравнению с ноябрем 2017 года, до 124 тыс. тонн, следует из данных Росстата. За 11 месяцев прошлого года объем импорта пальмового масла в страну вырос на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 946 тыс. тонн.

Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел с января по ноябрь увеличился на 13,1%, до 29,4 тыс. тонн. Импорт кокосового (копрового) и масла бабассу за 11 месяцев вырос на 6,6%, до 68,9 тыс. тонн.

Пальмовое масло — один из самых используемых в производстве молочных продуктов растительных жиров. Минсельхоз ранее предлагал запретить добавлять растительные жиры в молочные продукты. С 1 июля 2018 года должны были вступить новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры, но позднее эту категорию по инициативе производителей молока исключили из списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации.

Источник: Ъ