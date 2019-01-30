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Боятся порвать электрокабель при раскопках на месте порыва водовода коммунальщики Бердска

Чтобы не усугубить ситуацию, работники КБУ обозначили место, где пролегают высоковольтные электрические сети. Раскапывать землю придется в ручную. Водоснабжение города осуществляется по резервной нитке. (ВИДЕО)

30.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Боятся порвать электрокабель при раскопках на месте порыва водовода коммунальщики Бердска

В 20-градусный мороз в Бердске стоят лужи

Сегодня, 30 января, коммунальщики Бердска приступят к поиску дефекта на магистральном водоводе, из-за которого произошел потоп возле школы №13 в Микрорайоне.

-Мы не можем просто так взять и приступить к раскопкам, там идут кабельные высоковольтные сети. Вчера электрические кабельные сети мы нашли и обозначили. Сегодня начнем делать раскопки. Смотреть, где место порыва. Земляные работы будут вестись в ручную, чтобы не порвать электросети при раскопках, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сегодня, 30 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне вода фонтаном выливалась наружу из-под земли, залив окрестные дворы, проезды и школьную территорию. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, прорвало ровно в том же месте, где в декабре 2018 года произошла серьезная коммунальная авария, оставившая на несколько часов без воды практически весь город.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Впрочем, по словам Алексеенко, не факт, что дефект образовался именно на отремонтированном участке трубы.

-Случился дефект. Будем откапывать, тогда и будет понимание, от чего это произошло. Выход воды произошел на месте прошлогодних раскопок, но не факт, что это именно там. Раскопки все покажут, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич.

Он отметил, что перевод города на водоснабжение по резервной нитке произошел без каких-либо сбоев. Бердчане этого даже не заметили — воду не отключали, как это было 19 декабря прошлого года.

О сроках окончания ликвидации говорить не приходится, поскольку это зависит от многих факторов, в том числе от погоды и состояния коммуникаций. В декабре, например, ремонт магистрального трубопровода затянулся из-за пролегающего рядом с водосетью электрокабеля. Чтобы его не повредить, рабочим КБУ пришлось в ручную раскапывать землю, чтобы заменить 1,6 метров трубы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что город должен менять ежегодно порядка 38 км всех труб. Но денег на это нет. Поэтому Бердская власть инициирует вопрос создания национального проекта по замене коммуникаций по всей России.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Этот курортный город обречён 8)

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    • будущий гость

      ох,как горько читать это,мечтал приехать посмотреть Артек,а получается не Артек,а полная задница. ребята дождутся 30 градусных морозов и выхода из работы второй нитки водовода,вот это будет настоящий Артек.

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