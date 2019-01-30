Освободить от «бюрократии» школьных учителей предлагают в правительстве

В Бердске ежегодно проводятся конкурсы профмастерства «Учитель года»
Минпросвещения России предложило уменьшить административную нагрузку на школьных учителей, соответствующий законопроект министерство вынесло на общественное и экспертное обсуждение. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.
«Министерство подготовило и вынесло на общественное и экспертное обсуждение законопроект, который позволит оградить педагогов от излишней административной нагрузки», — сообщила пресс-служба.
По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, педагогу необходимо располагать временем для развития своих навыков и совершенствования программ.
«Администрации школ должны высвобождать ему это время, создавая все условия для профессионального роста. Мы видим, что происходит на местах и планируем замкнуть эти вопросы на себе. Именно федеральные органы управления образованием должны утверждать единые требования и следующий наш шаг — определение конкретных документов, за рамки которых уже ни школьная администрация, ни какие-либо внешние органы не смогут выходить в отношении нагрузки на учителя», — цитирует пресс-служба Васильеву.
Отмечается, что по действующему законодательству федеральные органы власти не могут повлиять на нагрузку учителей, связанную, например, с составлением отчетов, ответов на информационные и иные запросы. В то же время муниципальные власти и федеральные органы исполнительной власти делают запросы, не относящиеся к деятельности образовательной организации. «Мониторинг региональных практик документооборота на местах показывает избыточность количества документов, разрабатываемых и применяемых школой, отсутствие контроля за актуальностью информации, дублирование бумажных и электронных форм документов», — отметили в пресс-службе.
Как пояснили в министерстве, сейчас предлагается создать единые правила по всей стране, закрепляемые федеральными органами государственной власти в сфере образования. Законопроект позволит обеспечить выполнение поручения президента РФ о снижении нагрузки на педагогических работников.
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