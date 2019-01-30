Порошенко хочет «холодного мира» с Россией

Украине нужен мир с Россией, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», — сказал Порошенко во вторник в Киеве на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем».

По его словам, «тема войны и мира — одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только президента, но и верховного главнокомандующего».

Президент также заявил, что Киев продолжит восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем.

«Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса», — сказал Порошенко.

Источник: Интерфакс